„Olyan dolgokat tudunk kipróbálni, amelyeket a hétköznapi forgalomban nem. Emellett nekünk ez egy közösségi program is, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. Egyébként a DVTK család minden tagja igyekszik minden ilyen kezdeményezés élére állni”- mondta Nagy Ádám. Majd viccesen hozzátette, hogy a férfiak szívesen mutatják meg akár egymásnak is, hogy mennyire ügyesek vezetésben is.

A nap végén a legügyesebben teljesítők elismerést és kisebb ajándékot is kapnak amellett, hogy olyan vezetéstechnikai ismeretekkel bővülhet tudásuk, melyek gyakorlati alkalmazása nagyban elősegítheti a balesetmentes közlekedést, ezzel óvva saját és mások testi épségét.

