Sátán-Papp Szonja pici babájával és párjával érkezett a Főnix Családbarát Közösségi Térbe. A Holdam Egyesület ugyanis a régiségvásár kísérő rendezvényeként meghívta egy teára az érdeklődőket a Városház tér 16. szám alá. Kortyolgatás közben lehetett kérdezni két olyan anyukát is, aki gyermekének a waldorfos nevelést választotta. Sátán-Papp Szonja pedig pontosan ugyanolyan anyuka, mint bármelyikünk: már a baba születése előtt elgondolkozott azon, hogyan is fogja nevelni gyermekét 1, 2, 3… vagy akár 16-18 éves korában. Kérdéseire Oláh-Zólyomi Gabriella válaszolt. (A beszélgetés ideje alatt Vince Kristóf felkelt és játszani kezdett – a szerk.)

Fotó: Répássy Olívia

Hol van Waldorf intézmény Miskolcon?

A Tündérudvar Családi Bölcsőde Waldorf-jellegű. Azért mondom így, mert alapvetően a Waldorf-pedagógia nem támogatja a bölcsődét. Úgy tartják, a babának az anya mellett a helye az első években. Óvodának a Bársony útit mondanám, mert ott van Waldorf-pedagógus. Ahhoz, hogy teljes értékű Waldorf-csoport legyen egy oviban, akkreditálni kell.

Átmehetünk-e másik iskolába, ha mégsem tetszene?

Igen, éppen olyan átjárási lehetőség van oda-vissza, mint bármely más, állami iskolánál. A lányom most hatodikos, voltak már az osztályban 26-an, de 18-an is.

Ha elköltözünk, például Németországba, ott is van Waldorf-suli?

Németországban jó dolgotok lesz, mert ott sok Waldorf-iskola van, de Pest vármegyében is több mint tíz intézményből választhattok.

Lehet-e alternatívan táplálkozni?

Támogatják ezt is, ha másképp nem, mert nincs elég keret arra, hogy minden gyermeknek külön főzzenek, de be lehet vinni saját ételt, van hűtőjük és meg is melegítheti a diák magának.

Hogyan folyik az oktatás a Waldorf iskolában? Hogyan lehet bejutni az egyetemre?

Az idei 13-os, huszonnégy fős osztály csodás eredményt ért el az érettségin, ugyanis 4,7-es átlaggal zártak. Angolt tanulnak fő nyelvként, második nyelvként pedig németet vagy franciát választhatnak, de például Shakespeare-t eredetiben olvasnak.

Fotó: Répássy Olívia

Te hogy találkoztál a Waldorffal?

Huszonöt-harminc éve foglalkozom a Waldorf-pedagógiával. Amikor először beléptem a hámori iskolába, azonnal megfogalmazódott bennem, hogy nekem ide fognak járni a gyerekeim. Aztán belefolytam mindenbe, ami Waldorf, önkéntesen kezdtem dolgozni ott, például buszt kísértem, de alapvetően elég nagy mozgatórugója lettem az egésznek, minden szervezésben benne vagyok. Mondhatjuk, hogy "elvakult" vagyok. Nekem az tetszik a legjobban, hogy az életre nevel. Úgy gondolkoznak, hogy minden megoldható. És természetesen minden éremnek van másik oldala is, tehát itt is vannak surlódások pedagógusok és szülők között, mint bárhol másutt.