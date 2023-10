– A miskolci Herman Ottó Gimnáziumban érettségiztem, pszichológia alapszakomat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Budapesten, a mesterszakot pedig Rómában, a Sapienza Universityn végeztem klinikai pszichológia képzésen – idézte fel Szobeczki Szonja pszichológus. – Jelenleg az ELTE-n PhD képzésben veszek részt, ezt most szeptemberben kezdtem. Egyetemi éveim alatt a pszichodráma módszerével ismerkedtem meg, végeztem nemzetközileg akkreditált Coach képzést, illetve NLP (neuro-lingvisztikus-programozás) programot, mellette online dolgozom, illetve TikTok videókat gyártok – tette hozzá.

Népszerű tudományág

Orvos családból származik, édesapja bőrgyógyászként dolgozik, édesanyja klinikai szakpszichológus. Így volt rálátása a szakmára, gyerekkorától figyelte, mit csinál anyukája és nagyon megtetszett neki, ez az, ami elindította abba az irányba, hogy pszichológiát tanuljon. Az is tetszik neki, hogy ez egy élethosszig tartó tanulási folyamatot jelent, rengeteg az új ismeret, felfedezni való terület – fejtette ki.

– Pszichológiából három év az alapképzés, melyet két év mesterképzés követ, amely megadja a pszichológus diplomát, ezzel már lehet klienseket fogadni, de célszerű a klinikai szakpszichológiával folytatni, amely további négy évet jelent. Az én képzésem szintén négy éves és szociológiai pszichológiai irányban folytatódik – avatott be.

A TikTok-kal való találkozásáról elmondta: ez egy egészen új közösségi média felület, egy videómegosztó portál 2017-ben alakították ki a kínaiak. Legtöbben főleg 60 másodperces videókat töltenek fel, ezek mennek a legjobban, de minél rövidebbek annál sikeresebbek lehetnek. Rengeteg tartalomszolgáltató van és több mint másfél milliárd felhasználó, amely meghaladta a Twittert és a Facebook-ot is.

– Főként a fiatalok látogatják, a húgom 10 éves és az ő osztályában mindenki jelen van ezen a felületen és sok időt töltenek ezeknek a videóknak a nézésével. Különleges algoritmusa van, mindenki olyan videókat kap, ami őt érdekli. Ez beszippantja a felhasználókat, könnyű akár órákat elidőzni ezen a felületen – magyarázza.

Megtalálni a célközönséget

Kiélezett a verseny a tartalomkészítők között, először célszerű megtalálni azt a közösséget, akinek a videóinkat szeretnénk bemutatni.

– Az én esetemben adódott, hogy ezek pszichológiai témájú anyagok lettek. Figyelve a konkurenciát is, le lehet szűrni, hogy melyek azok a témák, amelyek érdeklődésre tartanak számot. Elkészítjük és utána kapunk rá visszajelzést, lájkokat, kommenteket, megosztásokat. Érdekesség a felületnek, hogy itt könnyebben lehet elérni szélesebb közönséget, mint például Instagramon – tájékoztatott a technikáról.

– Az én csatornámat főként 18-25 év közöttiek nézik és elkezdtem több témában videókat készíteni, mint például szorongás, depresszió, ADHD traumák. Nagyon sokan írják a kommentszekcióban, hogy ők is ezzel küzdenek és nem tudják, hol keressenek segítséget, mi ebből a kiút, és ezáltal egy közösséget találnak, ahol véleményt cserélhetnek. Sokan használják arra, hogy pácienseket találjanak, illetve termékek eladására.

Önismeret felsőfokon

A szakmai kérdések sorában a pszichodráma tarthat szintén hasonló érdeklődésre számot, Szonja érdeklődésünkre elmondta: a pszichodráma egy önismereti csoportot jelent – ezen az úton is anyukám indított el, hiszen neki sok éves tapasztalata van ebben is, nekem jelenleg 400 órás tapasztalata van ebben.

– Egy 15-16 fős csoportban működik két vezetővel zajlik egy ülés és mindig az aktuális témáinkat visszük be titoktartással. Kölcsönösen elmondják a véleményüket, eljátszuk ezeket az akár lelki traumáinkat, munkahelyi, párkapcsolati konfliktusunkat és erre visszajelzést kapunk a többiektől. Sokan azért is választják ezt a módszert, mert így sokkal több visszajelzést kaphatnak, mint egy terápiás konzultáción, ahol ketten vagyunk, ami szintén hatásos, de másfajta módszer.

A coaching is egyre népszerűbb bár vannak jelentős különbségek is. Erről is kérdeztük a szakembert.

– A legnagyobb különbség a kettő között, hogy a pszichológia inkább a múltbéli dolgok feldolgozásával foglalkozik, míg a coaching ezzel szemben arra nem feltétlenül fókuszál, nem erre lett kitalálva, hanem inkább a jelenlegi gondjainkat nézi, a jövő felé tekint. Hogyan tudunk úrrá lenni egy jelenlegi problémán mint például stressz, kiégés. Nagyon nagy erre is a kereslet, divatos lett, cégek fogadnak fel coachokat akikhez a dolgozók fordulhatnak a problémáikkal – tudtuk meg a pszichológustól.