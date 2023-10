Szüreti délutánt tartottak a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) Hajós utcai Napraforgó Bölcsődéjében.

A programok között szerepelt a szülőkkel való közös játék és őszi témájú alkotások elkészítése, ahol a kisgyermeknevelők is aktívan részt vettek.

A gyerek a szülővel együtt alkot egy egységet

Fotó: Olvasónktól

„Az újrahasznosítás jegyében egy olyan szőlőszüretet mutattunk be a gyerekeknek, ahol a szőlőfürt szemeit kupakok helyettesítették. De az udvaros bácsival a kint felállított présbe valódi szőlőfürtöket is tehettek a kicsik, majd láthatták, hogyan lesz az összegyűjtött gyümölcsből szőlőlé, amit meg is kóstolhattak” – magyarázta Mélypataki Rita, a száztizenkét gyerek befogadására képes, nyolccsoportos intézmény bölcsődevezetője, aki hozzátette, még gyümölcskoktélokat is adtak a jelenlévőknek.

Fotó: Olvasónktól

A népi hagyományok megismerésén és a szórakozáson túl a program nagyon hasznos volt.

„A gyerekre közösségerősítő hatással van minden olyan rendezvény, amit a szülővel élhet át, hiszen vele alkot egy egységet. Nekünk, bölcsődei dolgozóknak is nagyon fontos, hogy mind a szülők, mind a gyerekek jó érzésekkel gondoljanak arra a közegre, ahol csemetéik a mindennapjaikat töltik. Az ilyen alkalmak pedig mindig kiválóak a szülőkkel való kapcsolattartásra, úgyhogy egy-két havonta, főleg ünnepekkor megismételjük ezeket. A következő a Márton-nap lesz. Nagyon sok szülő eljön a családi délutánjainkra” – mondta a bölcsődevezető, aki beszélt egy kedves programelemről is.

Fotó: Olvasónktól

„Bevált szokás, hogy ezen a családi délutánon visszajönnek korábbi bölcsiseink, akik elmesélik, milyen az óvoda” – mondta, majd hozzátette, ilyenkor a nagyobbak néptáncolni is szoktak, amit a legkisebbek csodálva néznek végig.