A térség bányászati és kohászati hagyományainak ápolása érdekében szervezik meg minden évben a Fazola Napokat Miskolc vonzáskörzetében, ahová korántsem csak az emlékezőket várják. A több napos esemény részben szakmai jellegű. Másrészt a tudományt népszerűsítő, sokszínű programsorozattá nőtte ki magát, ahol a fiatalok, sőt a gyermekes családok is megtalálhatják a számításukat.

Idén ez tizenhatodik alkalommal valósul meg 2023. október 6-7-én az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Diósgyőri Vaskohász és Öntész Helyi Szervezete és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteménye szervezésében. A rendezvény első napján, pénteken tudományost ülést tartottak a bányász-kohász hagyományokról, majd ezt követően kiállítást nyitottak meg az ehhez kapcsolódó relikviákból Felsőhámorban. A tárlat a Kohászati Gyűjtemény időszaki kiállításaként tekinthető meg.

A térség múltjának része

„A Kohászati Múzeum minden évben készít időszaki kiállítást. 2019-ben a koronavírus miatt maradtak el rendezvényeink, tavaly pedig az energiaválság miatt hiúsult meg a kiállításunk. Ezért idén mindenképpen szerettük volna valamit mutatni” – mondta a kiállításmegnyitón dr. Harcsik Béla, a Fazola Napok fő szervezője, az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány elnöke.

„Miskolcon még mindig több tízezren kötődünk a bányászat és a kohászat szakterületéhez. Még mindig vannak olyan csapatok, olyan egyesületek, amelyek ezt őrzik. A szocializmusban sokáig tiltották a selmeci hagyományokat. Aztán az 1967-ben validáló évfolyam élesztette újjá ezt a hagyományt, ami napjainkban újra virágzik. Itt olyan tárgyakat gyűjtöttünk össze, amelyek a bányász-kohász hagyományokat a legjobban őrzik. Ilyenek a gyári egyenruhák, a fokosok, a kupák, a korsók, a gyűrűk és a témához kapcsolódó bélyegek. Összegyűjtögettem azokat a fényképeket az internet segítségével, amelyek a bányász-kohász hagyomány ápolását a legjobban kifejezik. Ezek egy része bányásznapokon készült, amelyeket nagyon sok helyen megtartanak szeptember első hétvégéjén, vagy Borbála napon. Mi kohász napként a Fazola napot tartjuk. Ezenkívül léteznek bányász, erdész, kohász találkozók is és európai szintű rendezvények, amelyek szintén megjelennek a fotókon és feltűnnek rajtuk a bányász zenekarok is. Még, ha nem is tudunk huszonnyolc-harminc éve dolgozó bányamérnököt, vagy kohómérnököt bemutatni Miskolcon, vagy csak valamilyen peremterületen dolgozót, akkor is vigyük tovább a hagyományokat és szakmáink szeretetét! Ne hagyjuk, hogy a selmeci láng kialudjon és legyünk büszkék arra, hogy vagyunk!”