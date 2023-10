Mivel a Diósgyőri vár rekonstrukciója várakozási fázisban van, azt találták ki a Miskolci Kulturális Központ (MKK) munkatársai, hogy visszatérnek a Lovagi Tornák Terére. S bár a várba nem mehetnek be a látogatók, de legalább a szomszédságában lehetnek, rálátva Nagy Lajos király egykori rezidenciájára.

Tamás Krisztián kommunikációs menedzser elmondta, nyilván nem tudják pótolni a vár miliőjét, de legalább megpróbálják visszaidézni azt a rendezvényeken résztvevőknek. "Korábban is népszerű volt ez a programsorozatunk, sokan jöttek, főleg családok, hogy megismerjék a középkori életet. Most pedig új köntösbe öltöztettük, a december 3-áig jelentkező családi napokat kiegészítjük őszi napközikkel is, ami megoldás lehet a kisgyermekes szülőknek a szünetre."

Kedvcsináló programelemek

Mostantól tehát minden vasárnap délelőtt 10 órától kínálnak kiváló elfoglaltságot a családoknak a középkori vár mellett.

"Háromféle témában tartunk előadást más-más hétvégéken: az egyik egy hangszerbemutató, amit korábban a vár termeibe, jó időben az udvarára szerveztünk meg. Ezt egy ikonikus figura tartja, aki a vár bolondjaként, Mikójaként és László lovagjaként is ismert, civil néven Barna Lacy. A másik előadás szintén interaktív, hiszen itt még az is előfordulhat, hogy a legbrutálisabb középkori fegyvert, a számszeríjat is kézbe vehetik az érdeklődők, ha azt magával hozza a vár fegyvermestere. A harmadikon pedig a vár történetét ismerhetik meg éppen tőlem a hallgatók. Ebbe most csempésztem új ismeretanyagot is. 11 órától lovagi bemutató lesz, ami nagyon látványos és mozgalmas, rengeteg meglepetéssel. Majd délután 3 óráig íjászaton vehetnek részt a jelentkezők, akiknek profi csapat segít" – sorolta Tamás Krisztián, majd hozzátette, a helyszínen egyébként tizennyolc középkori sport- és játéklehetőséget kínálnak.

Az őszi napközikről

Október 30-31-én és november 2-3-án várják a hét és tizenkét év közöttieket a naponta reggel 8-tól délután 4-ig tartó őszi napközikbe. "Erre az Ifjúsági Házban vagy az MKK Facebook-oldalán lehet jelentkezni – mondta a kommunikációs menedzser, aki hozzátette, iskolai csoportokat is várnak a vasárnapi foglalkozásokra, amik akár csapatépítő tréningre is hasznosíthatóak. – Mindenkit vár a Pajta Játék-Tár – mondta szinte szlogenként Tamás Krisztián.

A kulturális központ nemzeti és történelmi emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő támogatást nyert. Ez teszi lehetővé, hogy a látogatók megismerhessék Károly Róbertnek és Nagy Lajos királynak a korát, aminek szerves része volt a lovaglét. A szervezők bíznak abban, hogy aki már járt a várban, könnyedén fel tudja eleveníteni a kápolna vagy a királyné hálótermének hangulatát.