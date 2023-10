Országos sakkbajnokságot rendez a Regio Játék gyerekeknek amatőr és junior kategóriában, ráadásul a fiatalok szülei és kísérői is megméretetthetik magukat külön kategóriában. A Szegeden indult versenysorozat 6 fordulóból áll, a döntőt Budapesten rendezik 2024 áprilisában.

A versenysorozatban Szegeden kívül Győrben, Pécsen, Debrecenben és Miskolcon vehetnek részt a fiatal, 14 évnél nem idősebb tehetségek amatőr és junior kategóriában, valamint külön kategóriában mérettethetik meg magukat a szülők, nagyszülők és kísérők. Az egyes fordulók és kategóriák 1-3. helyezettjei a tárgynyeremény és ajándékutalvány mellett meghívást kapnak a budapesti döntőre, ahol 2024 áprilisában dől el, hogy kik lesznek a Regio Játék Sakk Királyai.

Fontos készségeket tanít a sakk

„Hiszünk abban, hogy egy kiegyensúlyozott gyermekkornak részét kell képeznie a sportnak, a kreatív tevékenységeknek és a tudományos ismereteknek. Hazánkban a sakknak kiemelkedő hagyománya és népszerűsége van, és büszkén mondhatjuk, hogy a világ legjobb női sakkozóját is Magyarország adta. Ahogyan a legtöbb sportágban, a sakkban is előnyt jelent, ha minél korábban megkezdi valaki annak elsajátítását. A hazai játékpiac meghatározó szereplőjeként fontosnak tartottuk egy országos sakkbajnokság megrendezését, ezzel is hozzájárulva a játék népszerűsítéséhez minden korosztály számára. Bízunk benne, hogy hosszú távon sikeres és közkedvelt eseménysorozatot alapozunk meg” – mondta el Gyaraki Dávid, a Regio Játék ügyvezető helyettese.

Gyermekkorban megtanulni sakkozni számos olyan pozitív hozadékkal jár, ami az élet különböző területein segíti a kis- és fiatalkori fejlődést. A játszmák során fejlődik a kreativitás, a döntéshozó képesség és a logika, ráadásul fegyelmezettségre, sportszerűségre tanít és fejleszti a finommotorikus készségeket. A sakk nem csupán a játékok királya, hanem egy komplex eszköz is, amely javítja a memóriát, a kombinatorikai képességeket, a térbeli orientációt, valamint a stratégiai és taktikai készségeket.

A Sakkbajnokságban való részvétel mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött.



A Sakkbajnokság fordulóinak dátumai:

Szeged, 2023. szeptember 30. (már megvolt)

Győr, 2023. november 11.

Pécs, 2023. december 16.

Debrecen, 2024. január 20.

Miskolc, 2024. február 17.

Budapest: 2024. április