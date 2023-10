Kutyák, macskák, nyuszik, teknősök, tengeri malacok lepték el szerda délután a Szilágyi Dezső Általános Iskola udvarát. De olyan különlegességeket is láthattak testközelből a kicsik, mint többek között boa, leguán vagy különböző sáskák.

Az egyik szülő kéregutánzó sáskákat, koronás levéllábú sáskákat és ördögsáskát mutat az egyik asztalnál. „Nagyon barátságos állatok, azért is mertük elhozni őket erre a rendezvényre, sok gond nincs velük, mert elvannak a terráriumban. A párás környezetet kedvelik és szederlevelet fogyasztanak” -mondta. Majd hozzátette, az ördögsáska a fagyallevelet fogyasztja, ami egyébként mérgező. Ez az állat egyébként nővényevő”. Majd kiemelte, hogy nagyon szeretik ezt a rendezvényt, miden évben nagyon várják.

Kanári és törpenyúl

Egy picit távolabb Kelemen Lászlóné kettő kanárit és egy törpenyuszit mutat a gyerekeknek. „A nyuszi már három éve velünk lakik, a kanári fél éve csak” – mondta. A nyolc éves az unokám, etetni nagyon szereti őket. A nyuszihoz van pórázunk és sétáltatja az udvaron, a kanárit pedig simogatni szereti. Nagyon jó ötletnek tartom ezt a napot, hiszen a gyermekek kötelességeibe beletartozik az állatok ellátása, a róluk való gondoskodás is. Én azért tartok kicsit az egzotikus állatoktól és óvatosságra intem a gyerekeket is – tette hozzá.

Szelei Kis Hanna Csenge már nagyon várta ezt a rendezvényt itt az iskola udvarán. „Én a macskákra és a kutyákra vagyok kíváncsi. Nekem otthon 3 papagájom van, egy hörcsögöm és egy macskám is van, de lehet, hogy lesz még egy macskám. Anya szokta a legtöbbet etetni, de néha én is szoktam és a macskámmal nagyon sokat játszom”- monda.

Húsz éves rendezvény

Deli Nina az ölébe ülő kutyát mutatja. „Ő itt Aida és másfél éves, tavaly áprilisban született és ő egy fekete törpeuszkár. Mi együtt szoktuk aludni, mert ő egy ilyen kinti-benti kutya, de inkább benti. Szeret nagyon bent lenni velünk. Nagyon sokat van velem és ezért sokat is foglalkozom vele, reggelente együtt kelünk, és együtt megyünk vagy jövünk onnan, ha anya jön értem a suliba, akkor is hozza magával” – mondta.

Ez a rendezvény már közel 20 éves az intézménybe, amikor simogatni lehet a kedvenceket és beszélgetni az állatok tartásáról.

Pataki Sándor intézményvezető örömmel mondta, hogy a kutyás bemutatón ma szóba került, hogy kinek van otthon kutyája és a gyerekek háromnegyede feltette a kezét. „Ezt nagyon üdvözlöm, hogy nem csak ezen a napon, hanem a mindennapokban is részese a gyermekek életének egy-egy kisállat. Valamint egy anyuka az imént elmondta, hogy az ő kutyájuk örökbefogadott, valahol találták és nagyon örülök, hogy a gyermekek erre is látnak példát. Az iskolában van egy ökoszakkörünk, ahol rendszeresen foglalkozunk a környezetünkkel és az állatokkal, a biológia természetismeret tanáraink is nagyon aktívak, akik nagyon sok hasznos információval látják el a gyerekeket”- mondta.