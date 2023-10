„Másfél napja ünnepel a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, és ünnepli az ország Karikó Katalint, akit világraszóló tudományos eredményeiért most a földkerekség létező legmagasabb elismerésében részesítettek – mondta portálunknak prof. dr. Benyhe Sándor ózdi származású kutató biológus, a Magyar Tudományos Akadémia Nagydoktora, aki a miskolci Földes Ferenc Gimnázium biológia-kémai szakos osztályának tagjaként (e sorok írójának osztálytársaként – a szerk.) 1975-ben érettségizett. – Külön kuriózum, hogy Kati magyar, közülünk való, tudós kutató, ráadásul nagyon kedves hölgy is. Vegye őt körül az ünneplés, mi pedig, hajdani kollégái, öleléssel és szeretettel gondolunk rá.”

Különlegességek a „köbön”

„Katin kívül nem tudok olyan Nobel-díjasról, akinek olimpiai bajnok lánya lenne – folytatta a szegedi professzor. – Francia Zsuzsi amerikai színekben női evezős nyolcasban két aranyat is nyert. Már sudár nagy lány volt, amikor személyesen találkoztam vele itt, Szegeden, mikor Kati néhány éve nálunk, a biokémián tartott szemináriumot. Francia Béla, Kati férje is remek srác: a friss Nobel-díjas nem könnyen talált magas növésű, úgymond „vállalható” partnert, mert ragaszkodott a magas fiúkhoz, sztorijukhoz az is hozzátartozik, hogy Amerikában egy felhőkarcolóban dolgozott és őt is mindenki imádta. Óriási várakozással tekintünk a díjátadó ünnepségre, legszívesebben valamennyien ott lennénk, hogy tapsoljunk neki és éljenezzük.”

Jó tudni A díjat – a hagyományoknak megfelelően – december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.