Új sorozatunkban kezdő kerékpárosoknak, illetve kevesebb helyismerettel rendelkező turistáknak javaslunk érdekes, kihívásoktól sem mentes túrákat amelyek során körbejárhatják Miskolc környékét. A melegtől már nem kell tartanunk, a réteges öltözködés mellett vigyünk azért esőkabátot is.

Végig a Lusta-völgyön

Ha már meglátogattuk a festői környezetben fekvő Lillafüredet, tegyünk rá egy lapáttal és bátran vágjunk bele egy hosszabb kiruccanásba. A most javasolt belvárostól indulva mintegy 60 kilométeres túra természetesen igényli a jól működő, minimum trekking kerékpárt, de a szerszámokat és defektjavító segédleteket se feledjük otthon. A bukósisak viselése magától értetődő és a teli kulacs is jó szolgálatot tehet. Miskolc belvárosában a Szinva-terasztól indulva a kerékpárúton haladhatunk a Városház tér felé ahol balra a Vologda utcával párhuzamosan haladva érünk el a Győri kapuba majd az úton átvágva az Andor utcán folytatjuk utunkat, mely később a Görögszőlő utcába torkollik, Szarkahegy, Róna utca, Előhegy majd Baráthegyalja utca következik és rövid menet vezet ki a Hegyalja utcára.

A Csanyik „bejáratát” jobbról elhagyva nemsokára a szomorú történeteket idéző Molnár szikla alá érkezünk balról kerülve a Molnár csárdát. A további most már enyhe emelkedőt tartalmazó útszakasz Alsó illetve Felső-Hámort érinti utóbbinál balra kanyarodva juthatunk el a függőkert aljáig, fel is hajthatunk a Palota Szállóig de gyalogosan is megcsodálhatjuk a kertet és természetesen a vízesést sem szabad kihagyni. A szálló mögül kibukkanva az Egri úton haladva átszeljük a kisvasút sínpárját tovább haladva pedig balról elhagyjuk a kalandparkot majd a libegőt és a Bársonyos forrásnál időszerű megtölteni kulacsunkat.

A forrást elhagyva egy éles balkanyar közepén a Lusta-völgy felé vesszük az irányt és egy tartós mászás veszi kezdetét hosszasan a Lendeczky úton haladva. Nem adjuk fel míg be nem csatlakozunk a Bükki kék túra útvonalába ahol eljuthatunk a Kecskelábi pihenőig. Innen folytathatnánk utunkat balra a Nagymező irányába is, de nem tesszük hanem egyenesen tovább haladva legurulunk Jávorkútig. Itt kis szusszanás és kulacstöltés után legurulunk a Jávorkúti illetve Sebesvízi úton az Ómassai útig. A sínen átkelve jobbra tartva az úton először a Hámori tó majd a Palota Szállónál ismét balra kanyarodva Felső-Hámor jön és a már ismert útvonalon jóleső fáradtsággal juthatunk vissza a belvárosba egy kiadós túra élményével.