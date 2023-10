A Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ 1005 voksot begyűjtve győzött, megelőzve a Mátrában levő Szalajka-házat, illetve a Bükkben található Fátyol Vendégházat.

A két évvel ezelőtt átadott komplexum a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság területén, a Zempléni-hegység szívében lévő, kihasználatlan épületek újragondolásával jött létre. A cél egyrészt az volt, hogy új funkciót kapjon a terület, másrészt olyan attrakciót akart létrehozni az erdészeti társaság a Pálházi Állami Erdei Vasút Rostalló állomása környékén, amiért megéri Kőkaputól tovább utazni.

A RÖNK különlegessége, hogy az épületek egy hagyományos zempléni falu építészeti elemeit is megjelenítik. A szálláshely, valamint a kiállítási és foglalkoztató épület környezetét egyebek mellett kútház, harangláb és fogadókapu színesíti. A szálláshely 34 férőhelyes, ezért alkalmas osztálykirándulások vagy táborok helyszínének is. A komplexum része a kiállítási és foglalkoztató épület, amelynek kutatószobájában lehetőség van az élő- és élettelen környezet vizsgálatára, a foglalkoztató teremben pedig akár kisebb létszámú konferenciát is meg lehet tartani. Az épület legérdekesebb része a kiállítótér, ahol a látogató virtuális sétát tehet az erdőben és felfedezheti élővilágát, vagy körülnézhet egy életnagyságú vadászlesből. A komplexumot átadása óta a Derneiné Babják Boglárka által vezetett Hanyi Istók Bt. üzemelteti.

– Nagyon örülünk az eredménynek, hiszen ez egyrészt hozzájárul a zempléni turisztikai lehetőségek népszerűsítéséhez, másrészt jó visszaigazolása az általunk végzett munkának. Arra különösen büszkék vagyunk, hogy már a harmadik tájegységben sikerült olyan turisztikai beruházást létrehoznunk, ami komoly elismerést ért el. 2021-ben az Aggteleki-karszton levő Szelcepuszta Turistaszálló lett az Év Turistaháza, 2022-ben a Bükkben levő Zsófia-kilátó lett az Év Kilátója, 2023-ban pedig a Zemplénben kialakított Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ kapott elismerést – mondta Zay Adorján, az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója.