A nagy érdeklődésre való tekintettel kétszer, október 29-én 11:30-tól és 14:00-től is vetítik majd le az „Aline, a szerelem hangja” című filmet a Művészetek Házában, az Uránia art moziteremben. A jegyek előregisztráció nélkül, érkezési sorrendben vehetők át október 9-én 9:00-tól a Városháza aulájában, a Hunyadi utca 2. szám alatt a moziterem befogadóképességének megfelelően. A részletekről az esemény Facebook oldalán is tájékozódhat.

Az Aline – A szerelem hangja Céline Dion élettörténetét dolgozza fel egy fiktív személy, Aline Dieu karakterén keresztül. A film ugyanakkor a legendás énekes életútjának és karrierének állomásait érinti, s benne felhangzanak az olyan Céline Dion slágerek, mint a Let’s Talk About Love, az All By Myself, az I’m Alive vagy a My Heart Will Go On.