Nem ritka, hogy Kassáról járnak át Észak-Magyarországra dolgozni a magyarok, de ugyanez visszafelé is működik, hogy a határ közelében élők utaznak a szlovákiai nagyvárosba a munka miatt. Ebben az írásban egy olyan embert ismerhet meg az olvasó, aki azért teszi meg ezeket a kilométereket, hogy színészmesterségét gyakorolhassa.

Családias légkörben

Parasznyáról származik, jelenleg Encsen lakik, onnan jár a Kassai Thália Színházba játszani, van, hogy napi szinten ingázik Mészáros Máté. A színész Gór-Nagy Mária Színitanodájába (Művészeti Szakközépiskola) járt, az iskola elvégzése után szinte rögtön, 2008-ban került a társulathoz, gyakorlatilag egy félreértés miatt, a nevét keverték össze egy másik színésszel – mondta Mészáros Máté. De a másik Mészáros Máté egy teljes más karakter és korban sem azonosak – tette hozzá a művész.

Fotó: Nagy-Hankó Krisztina

Ez azonban nem vetett árnyékot pályája alakulására, hiszen megtalálta a helyét ebben a közegben, a társulat tagjai között. Mivel alapvetően nincsenek sokan és sokat utaznak együtt - tájoló színházként –, így elég családias a légkör – avatott be Máté. Hozzátette: a kedvese is a színházban dolgozik, éppen most tér vissza a munkába hároméves kisfiuk mellől, aki már óvodás. Ez az új helyzet biztosan kihívások elé állítja majd őket.

A mesejátékok pörgősek

A Thália Színházban a napokban volt a bemutatója az „Ágacska” című mesejátéknak, amelyben Máté Dani kacsa szerepét kapta. Máskor is játszott mese darabokban, hiszen a teátrum repertoárjában folyamatosan előbukkannak gyermekeknek szóló előadások. A mesékben nincsenek olyan mélységek, mint egy komoly témájú drámában, de attól függetlenül a teljesítményt ugyanúgy oda kell tenni – hangsúlyozta a színész.

Egy mese intenzív jelenlétet kíván, korábban is erős sodrású, pörgős darabok voltak a színházban, ahol tempót kellett diktálni. Lehet kicsit túljátszani is néha bizonyos kereteken belül, ad rá lehetőséget a műfaj. Technikailag szinte ugyanaz, viszont a mesék általában rövidebbek, a felnőtt nézőknek szóló daraboknál. Mindez azért van így, hogy a figyelmük végig kitartson. Az Ágacskában kevés az interakció, de voltak olyan előadások korábban, melyekben sokszor bevonták a gyermekeket a cselekménybe.

Lenne még szerep, amit eljátszana

Általában négy előadásuk van egy évadban. Volt olyan év, amikor mindegyikben játszott Máté, idén három darabban kapott szerepet. A Padlásban és az Ember tragédiájában is láthatja majd a közönség, hogy mely karakterek ezek, az legyen meglepetés – jegyezte meg a művész. Amikor Kassára került, az első főszerepe Peter Shaffer világhírű drámájában az Equus-ban volt, Csiszár Imre rendezésében. A fút játszotta a darabban, azt nagyon szerette. Majd évekkel később a Portugálban kapta meg „Retek” szerepét, azt is kedveli. Egyébként a Portugál már tíz éve műsoron van náluk és a többi színész kolléga is imádja a saját szerepét. Ha havonta tízet kellene belőle játszani, az sem lenne unalmas – fűzte hozzá Máté.

Fotó: Nagy-Hankó Krisztina

A nézők is nagyon kedvelik ezt az előadást. Amit szintén még műsoron tartanak, az Ábrahám Pál életéről szóló „Angyal álma” című előadás. Az operettslágerekkel megtűzdelt életrajzi dráma László Sándor rendezésében egy összeroppanás látlelete, amelyben a főszerepet játssza Máté. Ez fontos előrelépés volt számára és ma is így tekint rá – hangoztatta a színész.