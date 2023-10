A macskákkal kapcsolatos álom értelmezését általában az határozza meg, hogy az álmodó hogyan érzékeli az állatot a másik síkon. A macskák évezredek óta fontos helyet foglalnak el a mítoszokban és legendákban, illetve mindig tulajdonítottak nekik valamilyen különleges szerepet, képességet.

Az ókori Egyiptomban volt egy macskaistennő, Bast, akiről úgy tartották, megvédi a termést, örömet és jó egészséget ad. A kelták és a norvégok szentnek, a japánok pedig védőszellemnek tartották a macskákat, de volt, mikor a boszorkányok kísérőinek számítottak, a középkorban pedig az ördöghöz kapcsolták feltűnésüket. Ezek után vajon jót vagy rosszat jelent, ha macskákkal álmodunk? Persze, ha van egy szeretett házi kedvencünk, aki megjelenik álmunkban, akkor nincs rejtély, de mi van akkor, ha egyáltalán nem gondoskodunk macskáról magunk körül?

Az egészséges macskák az álomban azt jelezhetik, hogy az álmodónak erős és egészséges az intuitív oldala, vagyis továbbra is érdemes hallgatni a belső énünkre, a belső hangra és bölcsességre, mert ez alapján kellene döntéseket hoznunk. A beteg macska megjelenése az álomban jelenthet valamilyen belső bizonytalanságot, a belső hang elvesztését vagy azt, hogy az ember döntésképtelen egy adott élethelyzetben. Egy macska jelenthet egy új munkát vagy projektet is, amit törékeny feladatnak érzünk, és támogatást várnánk hozzá. Ha kiscicákról vagy láthatatlan macskákról álmodunk, akiknek csak a nyávogását halljuk, az azt is jelentheti, hogy tehetetlennek érzi magát valaki, és nem tud támogatást keresni. Ilyenkor a való életünkben érdemes megfontolni, hogy segítséget kérjünk, támogatót keressünk, aki meghallgat. Az álomban persze nemcsak a macskára kell odafigyelni, hanem a többi elemre is, ami megjelenik, vagy a helyszín, vagy ami történik, mert nem biztos, hogy a cica a rejtély kulcsa.