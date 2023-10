A következő vásár már javában a téli szezont fogja érinteni, ezért picit olyan hangulatot szeretnének a szervezők teremteni, ami már az advent előszelét idézi. Akár már a karácsonyi ajándékokat is be lehet szerezni a vásáron. Mások eldugott, "majd jó lesz valamivel felvenni" kategóriájú használt vagy egyáltalán nem hordott, esetleg impulzus vásárlásai során felhalmozódott ruhái mellett kiegészítőkre, könyvekre, füzetekre, tervezőkre is le lehet csapni. Ha a vásáron valaki eladónak jelentkezne holmijaival, arra is van lehetőség, a Gardróbvásár Miskolc közösségi oldalon lévő űrlap kitöltésével.