Tamás Ilonka néni Budapesten, a Várban, az I. kerület önkormányzatának dísztermében letette a magyar állampolgársági esküt 2011. április 19-én. Kettős állampolgárságáról hivatalosan is tájékoztatta a szerveket, így az akkor és azóta is hatályos rendeletek értelmében elveszítette a szlovák állampolgárságát, s ezzel együtt a hátralévő életének nyugodt perceit is. A megpróbáltatásokat és helytállást viszont zokszó nélkül tűrte. Lánya, Anikó 2011 októberében ugyanott vette fel a kettős állampolgárságot, s így sorstársak lettek, s fokozatosan egy csapat állt össze. Köztük az azóta elhunyt Dolník Erzsébettel, s az azóta a SZAKC elnökévé vált Gubík Lászlóval, akik figyelemfelkeltéssel küzdöttek, hogy megváltoztassák az ún. 250/2010-es ellentörvényt, mely kimondja, hogy az a szlovák állampolgár, aki más állam állampolgárságát felveszi, automatikusan elveszíti a szlovákot. Élharcosai lettek az ügynek, s civilként küzdöttek azért, hogy a magyar állampolgárság felvétele után a szlovák alkotmány rendelkezéseivel összhangban tarthassák meg a szlovák állampolgárságukat is.

Judit lánya könyvet írt édesanyjáról, amit Miskolcon a Felvidékházban mutattak be.