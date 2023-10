„Megbecsülést a miskolci szépkorúaknak” címmel tartott sajtótájékoztatót a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Miskolc Városi Szervezete csütörtök délután a borsodi vármegyeszékhelyen, a Dr. Varga László Székházban, ahol a felszólalókon kívül a párt elnökségi tagjai is megjelentek.

Egyedülálló idős program

„2014-ben a KDNP Miskolc Városi Szervezete vidéken elsőként hozott létre egy olyan programot, ami a miskolci szépkorúakról szólt. Azokról, akik a II. világháború után felépítették ezt a várost. Úgy éreztük, hogy fontos, hogy megbecsüljük őket” – mondta Hollósy András, a KDNP Miskolc Városi Szervezetének szóvivője. „Annak idején 36 ezer miskolci időskorúval vettük fel a kapcsolatot és 34 ezren igényelték a Salkaházi Sára Miskolc Programot, ami évente egyszeri támogatást jelentett. Továbbá kikapcsolódási lehetőséget is biztosítottunk ezen keresztül a szépkorúaknak. Mindemellett természetesen a magyar kormány is mindig elkötelezett volt az idősek támogatása és megbecsülése iránt.”

Része az idei költségvetésnek

A KDNP Miskolc Városi Szervezete folyamatosan küzd a Salkaházi Sára Miskolc Program teljes körű újraindításáért.

„Amikor a 2014-es esztendő költségvetését tárgyaltuk, Miskolc előző önkormányzata akkor vezette be dr. Kriza Ákos polgármester úrral az országban egyedülálló Salkaházi programot” – ismertette Molnár Péter a KDNP Miskolc Városi Szervezetének elnöke. „Nem véletlenül lett a program névadója Boldog Salkaházi Sára (a Szociális Testvérek Társaságának kassai származású, vértanú szerzetesnővére, aki közel száz magyarországi zsidót mentett meg a nyilas rémuralom idején, amiért kivégezték). Ugyanis ez egy gondoskodó program volt, amit hosszú távra terveztünk. A következő ciklusunkban komplex kulturális rendezvénysorozattal bővítettük, többek között színházlátogatásokkal, batyus bállal és lillafüredi kisvasutazás. Sőt a miskolci nyugdíjasklubok rendezvényeit is támogattuk általa, hogy ezeket meg tudják valósítani. 2019-ben a baloldali városvezetés a Salkaházi Sára Program további bővítését ígérte, de ezt csak rövid távon tudták betartani. A miskolci szépkorúak nagy felháborodására tavaly nem fizették ki azt a juttatást, amit Salkaházi programon keresztül korábban minden évben megkaptak a helyi nyugdíjasok. Ezt mi kereszténydemokrata képviselők többször szóvá tettük és nyomatékosan kértük Veres Pál polgármestert, hogy fizesse ki. Ennek hatására az idei költségvetésben tervezett vele a miskolci önkormányzat. Bízunk benne, hogy idén megkapják a szépkorúak azt, ami már tavaly is járt volna nekik.”

Gondosórával segítenek

A miskolci nyugdíjasok számára is jó lehetőség az országos Gondosóra Program.

„Látható, hogy ez egy nehéz szankciós inflációval terhelt év volt, energiaválsággal, gazdasági válsággal súlyosbítva. A szomszédban háború dúl, amire Brüsszelben elhibázott válaszokat adtak. Ezzel hatalmas kihívások elé állították egész Európát” – foglalta össze a jelenlegi helyzetet Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese.

„A polgári-kereszténydemokrata nemzeti kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal. Azt vállaltuk, hogy amíg mi kormányzunk, nem csökkenhet a nyugdíjak reál értéke. Azóta ezt az ígéretünket betartjuk és be is fogjuk tartani. Nem volt ez mindig így, hiszen a 2010 előtti Gyurcsány-kormány, amikor a válság első szele megsuhintotta őket, azon nyomban az időseken kezdtek el spórolni. A reálértéke is csökkent a nyugdíjaknak abban az időszakban és elvették 13. havi nyugdíjat az idősektől. Ezzel szemben idén januárban 15 százalékos mértékű nyugdíjemelés volt és februárban már a megemelt 13. havi nyugdíjat is megkaphatták a szépkorúak. Most novemberben pedig újabb visszamenőleges nyugdíjkiegészítés történik. A folyamatos nyugdíjemelés pedig januártól folytatódik. A kormányzat Gondosóra Programja 30 ezer miskolci idős embert is érinthet. 65 év felett a kormány ingyenesen rendelkezésre bocsát bárkinek, aki erre regisztrál, egy olyan okos eszközt, egy gondosórát, amihez 24 órás diszpécserszolgálatot társítottak. Ez egy könnyen kezelhető, ütésálló készülék, amivel nyakban vagy zsebben hordva, bármikor riasztást lehet leadni, ha megsérül, vagy rosszul van a használója. Az óra jelez a diszpécserszolgálatnak, akik szólnak a mentőknek, vagy valamelyik hozzátartozónak. Az igénylés és a működése részleteiről tájékoztatást nyújt a Gondosóra Program honlapja és itt a miskolci KDNP irodában is lehet róla további információt kérni.”