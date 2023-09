A nyárbúcsúztató mottó jegyében rendezték meg az első őszi Miskolci Termelői Napot, 2023. szeptember 17-én, vasárnap délelőtt, megszokott helyszínén, az Erzsébet téren. A finom kézműves, vagy házilag termesztett étkek – borok, gyümölcsök, húsok, lekvárok, mézek, sajtok, szószok, szörpök, tészták, zöldségek - és egyedi készítésű használati és dísztárgyak – krémek, konyhai eszközök, játékok, álarcok - széles választéka fogadta az igényes vásárlókat.

Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület asztalánál pedig helytörténeti kiadványokat és Avas kilátó emblémás ruhadarabokat lehetett kapni. A szervezőktől megtudtuk és a téren is látható volt, hogy a megszokottnál több, közel ötven árus jelentkezett be az idei piacra, hogy kihasználják a kínálkozó, talán utolsó szép őszi időjárást. 11-től pedig a Számadó Zenekar szolgáltatta a talp alá valót. Ezúttal szó szerint, hiszen fergeteges táncházba vonták be a táncos lábú közönséget, valószínűleg nem utoljára.