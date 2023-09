Az álmok másképp alakultak, Szakonyi Eszter a színpad helyett egészen más területre lépett: kozmetikusmester, egészségügyi szakkozmetikus, gazdasági mérnök, külkereskedő. Az Időtlen szépség c. könyv szerzője, a budapesti Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet, a rotterdami Vintage Beauty Bőrprobléma-megoldó Központ és a Vintage Beauty kozmetikai termékcsalád megálmodója. 2010-es alapítása óta a hazai márkák közül ezek az Ecocert és Naturix minősítésű natúr kozmetikumok zsebelték be a legtöbb nemzetközi díjat, mára már közel negyvenet. Eszter 4 gyermek édesanyja. Családjával jelenleg Hollandiában él, és bár a fővároshoz kötik sikerei, kozmetikai gyára és kétszeres Év Szalonja díjas budai szépségszalonja, a mai napig igazi vidéki lánynak érzi magát.

Milyen kislány volt? Miről álmodozott? Mi volt a kedvenc játéka?

A művészetek és a szépség iránt rendkívül nyitott gyerekként nőttem fel az épp feltörekvőben lévő iparvárosban, Kazincbarcikán. Zongoráztam, kedvtelésből verseket tanultam, majd azokkal minden lehetséges versenyt meg is nyertem, egyéb szegmense a világnak talán nem is nagyon izgatott még akkor. A bátyám festőművész lett, és általa én is úgy gondoltam, hogy akkor én is különleges lehetek. Szüleink teljesen civil foglalkozást űztek, édesapám mérnök, édesanyám szülésznő volt, hárman vagyunk testvérek, tisztesen, szolidan éltünk, ahogy akkoriban lehetett. 14 évesen aztán felvételt nyertem a legendás szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai szakára, így hamar kiszakadtam a családból. Ily módon az ország északi és délkeleti régiójához is egészen különleges kapcsolat fűz az első 18 évem révén. Értem és sok esetben meg is ismerem az onnan származókat. Nem az akcentusukból, nem kell az hozzá. Az arcuk karakteréből. Mert bizony már gyerekként is másként szemléltem az arcokat. A jellegzetességek, az arányok számomra már akkor is mást jelentettek, bár még nem tudtam, hogy miért.

Milyen foglalkozásra készült? Dolgozott az eredeti pályáján?

Sokáig a színházi szakma vonzott. Először a színpad, aztán a színháztörténet tudománya. Ám az érettségit követően nem sikerült bejutnom a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, így az egri Gárdonyi Géza Színházhoz szegődtem. Így következett Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád megye után Heves megye, és csak ezután kerültem Budapestre. Itt néhány iskolát abszolválva külkereskedőként, a főiskola elvégzését követően pedig gazdasági mérnökként dolgoztam. Valaha volt színinövendékként azért ez nem volt átlagos irányváltás.

Mikor kezdte el érdekelni a szépségápolás? Hogyan született meg a Vintage Beauty?

A bőr és a krémek titka már középiskolás koromban vonzott. A csoda, ami egy tégelyben megbújhat. Minden pénzemet a helyi Herbáriában hagytam azért, hogy az akkori szűkös piaci kínálatból minél több terméket kipróbálhassak. Meg kellett őket fognom. Tovább nem érdekelt a dolog. Szerintem az én kollégiumi szekrényemben lapult meg akkortájt az Alföld legnagyobb műanyagtégely- és -flakonkészlete. A titok felfedezése, a kíváncsiság hajtott akkor is, amikor 10 év külkereskedelmi munka után, már kétgyermekes anyukaként beiratkoztam a kozmetikusiskolába, majd az elvégzése előtt nem sokkal, a SOTE – éppen akkor indult – egészségügyiszakkozmetikus-képzésén találtam magam. Ezzel párhuzamosan elkezdtem régi-régi szakcikkeket, könyveket és leiratokat gyűjteni, majd ezekből írásokat fogalmazni szaklapok, később pedig női magazinok számára. 2013-ban ezek alapján szerkesztettem az Időtlen szépség című könyvemet, amely sokáig ajánlott irodalom volt szakmai vizsgázók számára. 2015-ben mestervizsgát tettem. Ekkorra már 5 éves volt a Vintage Beauty mint szalon. A kozmetikumok fejlesztését 2014-ben kezdtem el, csupán 6 termékre koncentrálva, kezdetben külsős gyárral bérgyártatva. Vegyészmérnökök jöttek, bérgyártók mentek mellettem, mire összegyűlt mindaz a tapasztalat, ahogyan biztosan nem szeretnék jelen lenni a piacon. Így férjemmel, aki addig is mindenben mellettem állt, elhatároztuk, hogy létrehozunk egy saját labort, ahol mindent úgy és pontosan azzal a precizitással és maximalizmussal végezhetünk, ahogyan ezt a műfajt csinálni érdemes. 2020 januárjában a labor meg is nyitott, és azóta már 250 négyzetméteren nemcsak magunknak, de külső piaci szereplőknek is fejlesztünk és gyártunk prémiumkozmetikumokat.

Az üzletben mi okozza a legnagyobb kihívást most?

A munkaerővel kapcsolatos napi teendők. A főiskolán volt makro- és mikroökonómia-óra, gazdasági matematika, statisztika és számvitel, marketing, jog és vezetési ismeretek. Egyet senki sem mondott, hogy ezekre maximum 20 százalékban lesz szükség. A további 80 százalék annak a kérdése, hogy képes-e az ember másokat motiválni, a vízióját, rosszabb esetben az akaratát másokkal elfogadtatni és őket partnerekké tenni a céljaiban. Ebben a küzdelemben különösen nehezítő körülmény, hogy nekem mindezt 1600 km távolságból kell naponta elérnem, hiszen én magam a családommal most Hollandiában élek, a cég és a labor pedig Budapesten van. Havi két hazautazással próbálom egyenesben tartani ezt a rendszert. Azt hiszem, emberek vezetésében legalább annyi az intuíció szerepe, mint a tudatosságé. A másik kihívás a rengeteg bullshit, amely a piacot elárasztja. Nem hívnám konkurenciának, inkább csak zavaró, múló körülménynek. Ezek ellen semmilyen más fegyver nincs, csak a vevők edukálása és a feddhetetlen minőség fenntartása, kompromisszummentesen.

Hollandiában is nyitottak most szalont. Miben más ez a szalonnyitás ott, mint volt az első hazai a Haris közben?

Az izgalma ugyanaz volt. A piac azonban egészen más. Kozmetikai szolgáltatások területén nagyon különböznek a hagyományok Hollandiában. A nálunk ismert bőregészséget visszaállító, megtartó protokollok szinte ismeretlenek. A wellnessélményen van a hangsúly. Általában a haj- és a körömápolás magas szintű, de a kozmetikai szolgáltatások kimerülnek gépi kezelésekben és kézi masszírozásban. A kettő ötvözete ritka, különösen, ha az saját fejlesztésű és gyártású anyagokkal is kiegészül, amelyeket mi a kezelések során személyre szabva keverünk ki. Mások a kozmetikumvásárlási szokások is. Sokkal szűkebb az ismert és a piac által támogatott alapanyagok listája. A hialuronsav és néhány növényi olaj jelenléte már fontos a holland natúr kozmetikai termékekben, de mindazok a különleges kivonási eljárással készült bioalapanyagok, amelyeket a Vintage Beauty termékek tartalmaznak, Hollandiában még ismeretlenek.

Szakonyi Eszter a mai napig is igazi vidéki lánynak érzi magát

Fotó: Wertan Botond

Az, hogy vidéki lány, a kifejezés pozitív értelmében, segített a pályája során? Számított? Jelentett előnyt vagy hátrányt bármilyen tekintetben?

Mindenhol otthon vagyok. Ebben mindenképpen segített. Értem a vidék, a nagyvárosok és a főváros átlagemberének gondolkodásmódját és félelmeit is. Tudom, hogy ki hogyan képzeli el a másik világát, és ebben mennyi a tévedés. A kommunikációban, az érdekérvényesítésben ez mindenképpen előny, és persze előny a kozmetikusi létemet megelőző 10 év is, amit külkereskedőként rengeteg kelet-európai utazással töltöttem Romániában, Szerbiában, Ukrajnában, Lengyelországban. Ezek a tapasztalatok mind-mind segítenek a napi ügyek vitelében és mindabban, hogy a cég és a brand egésze viszonylagos nyugalommal irányítható legyen.

Jár haza a szülővárosába még? Milyen érzései vannak, ha visszatér Kazincbarcikára?

Néhány évenként egyszer, csak úgy kedvtelésből elmegyek a városba. Különösen, ha nagyobb döntés vagy lezárás előtt állok. Mire visszatérek Budapestre este, általában meglelem a helyes irányt a döntésemben is. Van Kazincbarcikában valami bájos nyugalom. Legalábbis kívülről. Rendkívüli, ellenálló, vagabund város, a maga korszakaival, ami a kommunista iparvárost mára egy jól prosperáló, a véleménye mellett kiálló, független, színes, erős várossá tette. Nincs már ott rokonom, és az ismerősök is fogynak, de visszahúz az első 14 év emléke, ami minden gyerekben lenyomatot hagy, ha jó, ha rossz volt. Gyakran álmodom is egy-egy csorba járdaszegéllyel a Mányoki Ádám utcában vagy a téli hó illatával az Ádám-völgyben. Ha visszatérek, ezeket keresem, de közben eltelt 35 év, és talán a helyiek kissé gyanakodva szemlélik, ahogyan néhány órára bolyongva nézelődöm a Kertvárosban.

Lehet valakinek több helyen is otthona? Mit gondol?

A legkomfortosabb otthon magunkban van legbelül. Felesleges is kívülről keresni. Múlandó néhány másodpercre lelheti meg csak az ember. Egy nagy családban ráadásul annyi változó körülmény jön mindennap, amihez lehetetlen egyfajta rugalmasság nélkül alkalmazkodni. Menni kell, csinálni, dolgozni, látni, és az egészből összeáll a végére egy életnek mondott folyamat, ami sikeresnek mondható, ha abban mindenki derűs, ép és fejlődik. Ehhez egy szeretetteljes családi közeg olyan, mint a méhek számára a kaptár. Ha az jól működik, külső szennyeződésektől mentes, összetartó, akkor nagy eséllyel felépíthető belőle mindenki számára az a belső harmónia, ami otthonná teheti az egész világot.