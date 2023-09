A Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában a nyár folyamán a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány közreműködésével iskolai szabadtéri kondipark épült. A „BeStrong” kültéri multifunkcionális kondipark (fedett, komplex testnevelési eszköz) ünnepélyes átadása szeptember elsején volt, egybekötve a 2023/24-es tanév tanévnyitó ünnepségével.

Eddig is sikeresek voltak a sportban

Amikor az iskola új épületét átadták, már akkor azon gondolkoztak, hogyan tudnák hasznosítani a hozzá tartozó területet. A probléma megoldódott, hiszen a sporteszközt biztosan sokat fogják használni – mondta Veres Gábor, iskolaigazgató. Testnevelés órákon és sport foglalkozásokon rendszeres állomásként lesz beépítve a kondipark. Az intézmény a diákolimpiákat tekintve országos viszonylatban a három legaktívabb iskola közé tartozik – jegyezte meg az igazgató. Ezt a tendenciát szeretnék megtartani, amihez az edző eszköz nagy mértékben hozzájárul majd.

Világszínvonalú eszköz

A kültéri kondipark a Katker 2005 Kft. ajándéka a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány, ezen keresztül a hejőkeresztúri iskola és annak tanulói számára – hangsúlyozta dr. György László, a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos. A program társalapítója. A sporteszköz értéke 12 millió 700 ezer forint – tette hozzá a kormánybiztos. Majd azt is hozzáfűzte, reméli, gyorsan „tönkreteszik majd” a gyerekek, vagyis annyit fogják használni, hogy hamar elhasználódik. Ez azonban csak vicc, hiszen az eszköz a legmodernebb technológia és világszinten is magas minőséget képvisel. Végezetül azt kívánta a kormánybiztos a gyerekeknek, hogy sokat használják, legyenek erősek, fejlesszék a mozgásukat és akkor annál okosabbak is lesznek, hiszen bizonyítottan van kapcsolat a két dolog között.

A múltba nyúló kapcsolat

Pedagógusként, oktatóként régóta figyeli a hejőkeresztúri általános iskola működését – mondta prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a program társalapítója. Hozzátette: az egyetemi tanárképzésben a mai napig követik azokat a hagyományokat, amelyeket ebben az intézményben dolgozó kollégáktól és gyerekektől tanultak, kaptak és ezen nem is kívánnak változtatni. A kondipark azt szimbolizálja, hogy az intézmény friss és sportos és erre büszkék is lehetnek – vélekedett a rektor.