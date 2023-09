Emlékszem Borsi nevezetű törpe snauzerünk rendkívül mozgékony volt, bármilyen mókára rá lehetett venni, ami ugrabugrálással járt. Hirtelen ötlettől vezérelve bükki kerékpáros kirándulásunk mellé is útitársul választottuk. Egy jó darabon vidáman baktatott mellettünk a Nagymező környékén, de egy idő után érződött: a méretei miatti képesség és a tempó közötti különbség problémát fog okozni. Bár Ő vidáman lógatta nyelvét mégis úgy döntöttünk sétálva teljesítjük a távot, mely után egy kiadós alvás jelezte, hogy helyesen döntöttünk.

Tessék választani!

Magas energiaszintű kutya-gazdi párosok számára tökéletes választás a közös sporttevékenység, amely egyúttal kötődéserősítő, csapatépítő hatással is bír. A legtöbben a futást és a canicrosst választják, hiszen amellett, hogy nem igényelnek speciális felszerelést egy jó hámon és egy erős, rugalmas futópórázon, esetleg egy futóövön kívül, bárhol és bármikor kivitelezhetők – írja a femina.hu. Ha a nagy mozgásigény mellett a kutyus feladatigénye is óriási, a futás nem biztos, hogy elegendő kihívás lesz számára. Egyes mozgásformák akkor is jól jöhetnek, ha valamilyen oknál fogva a kutyus nem terhelheti hosszabb távon az ízületeit, de szüksége van a fizikai és mentális lefárasztásra ahhoz, hogy kiegyensúlyozott maradjon. Az intenzívebb terhelést jelentő sportoknál alapszabály, hogy a kutyus igényeinek megfelelően kell a gazdának választania, kikérve előzetesen az állatorvos tanácsait. A futással járó mozgásformák 1-2 éves kor alatt nem javasoltak, ahogy időskorban sem érdemes kockáztatni a sérüléseket. Melegebb időszakokban sem jó ötlet terhelni a szervezetüket, és a hidratálás létfontosságú a mozgásban számukra is.

Az agility népszerű, közismert sport, de újabban egyre többen érdeklődnek ízületkímélő, kevesebb ugrálással vagy szlalommal járó változata iránt: a hoopers biztonságos, lendületes sport a négylábúnak. Ha szeret a kutyus apportírozni, rajong a labdákért, és tele van energiával, ideális választás lehet a flyball, melyet a magasugrás és a labdázás tesz igazi kihívássá. A trükktanulás remekül lefárasztja mentálisan a kutyust, akár futkosás nélkül is, így bárkinek javasolható. Ha élvezi a kutyus, a dog dancinget is kipróbálhatjuk, amelynek lényege, hogy zenére egy komplett koreográfiát kell kitalálni és végigvinni.

A jó orrú, munkaagyú kutyák kedvence lehet a mantrailing, azaz az emberkeresés, amely egy speciális hosszú pórázzal és hámmal végezhető. Célja, hogy az elrejtőző embert szagok alapján megtalálja terepen. Trendinek számítanak most a különböző terelőkutyák, mint a border collie, az ausztrál juhászkutya vagy a mudi, de nem valók mindenkinek. Az ösztönszintjük és a feladatigényük magas, a futás többnyire nem elég nekik. Magas ösztönszintű őrző-védő kutyusok számára elengedhetetlen a feszültséglevezetés, amely jó esetben irányított körülmények között történik meg. Egy megfelelő, tudatos őrző-védő-tréning ideális arra, hogy a kutyus megtanulja helyén kezelni a harapást, fogást, eresztést is, a gazdi irányításával.