A bandákat telt ház várta ezúttal is Miskolcon, és mindenki elégedetten mehetett haza – hiszen, mint a helyszínen készült fotóink és videóink is bizonyítják, – nagyon jól szól a szombat esti fémzene, és a nagy klasszikusok is mind elhangzottak.

A Mobilmánia egyébként egy Fonogram-díjas hard rock zenekar, amely 2008-ban, Zeffer András ötlete alapján alakult meg. Vikidál Gyula szívesen csatlakozott a banda miskolci koncertjéhez, egyébként Júliusban a Héliosz együttes vendégeként járt a vármegyeszékhelyen.