A Vendégségben itthon szakmai tanulmányút sorozat keretében egy tartalmas és rendhagyó lillafüredi sétára invitálta csütörtökön a turisztikai szakma képviselőit Miskolc TDM szervezete. Az ötletgazda, Zámborszky Eszter mesepedagógus mutatta be a Hétmérföldes Meseutat, ami egy igazi aktív élményt nyújtó program a gyerekeknek, de bárki örömét lelheti benne, aki szereti a természetet és a feladványokat. A négy kilométeres szabadtéri tanösvény állomásait végigjárva meséket, és ahhoz kapcsolódó játékokat, feladatokat, beszélgetésindító kérdéseket találnak a résztvevők. A séta induló állomása az Erdővarázs Panzió. Itt lehet megváltani a jegyeket és itt kapják meg a kulcsokat is az érdeklődők, melyek a 6 darab színes meseházikót nyitják. Az útvonal Lillafüred egyik legszebb részén, a Mária és az Erzsébet sétányon vezet végig, ahol megismerhetik a résztvevők település rejtett látnivalóit érintve a Limpiászi keresztet, a Libegőparkot és a Herman Ottó Emlékházat is. Aki az utat végjárta, az a kiindulópontra visszatérve leadja a kulcsot, és megkapja az oklevelét, ami bizonyítja, hogy ügyes mesejáró volt A meseutat a családok mellett óvodás-, iskoláscsoportok, felnőtt baráti társaságok is bebarangolhatják, akár vezetett séták keretein belül. A meseút az év minden napján elérhető és kellemes offline élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Zámborszky Eszter Szávitri Alapítvány elnöke, mesemondó, mesepedagógus

Fotó: Ádám János

A sétán csütörtökön résztvevő szakemberek tetszését egyöntetűen elnyerte a tanösvény filozófiája, megvalósítása, derült ki a városháza sajtóosztályának portálunkhoz eljuttatott közleményéből.

