Az Év fája cím nem a legnagyobb vagy legöregebb fának jár, hanem annak, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál – vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban. A jelölt fák közül a zsűri választotta ki azt a kilenc fát, amelyek bekerültek a döntőbe, köztük három Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén található:

az öreg Vackor, Tokaj szeretett vadkörtefája, a sajóörösi törökmogyorófa, a vadnai „csakazértis” Batul almafa, a kitartás jelképe.

Ezek közül a legtöbb közönségszavazatot kapó fa nyeri az Év fája címet. A döntősök közt emellett már ott rejtőzik a Hős fa cím nyertese is és az Országos Erdészeti Egyesület különdíjasa is. Az Ökotárs célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a természet és a közösségek kapcsolatára, illetve a természetvédelem fontosságára. Ezért azok a jelöltek, amelyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, elnyerhetik a „Hős fa” címet is. Ezzel a díjjal szeretnének a verseny szervezői hozzájárulni a fák életéért vívott küzdelemhez, illetve elismerni a megmentésük érdekében végzett munkát, harcot.