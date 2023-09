Gajdán Szabolcs neve ismerősen cseng nemcsak vármegyénkben, de az egész országban, sőt határon túl is, hiszen sokfelé zenélt már. Már kamaszkorában elkötelezte magát a zene és a billentyűs hangszerek mellett, azóta zenekarokban és sessionzenészként is tevékenykedett, miközben olyan együttesekben is játszott, mint a Lord, a No, a Pataky Művek, a Beatrice, a Hooligans vagy éppen az Unisex.

Gajdán Szabolcs zenéről, hazatérésről, a repülésről és a vitorlázásról is mesélt Horváth Imrének A zene az kell című podcastben, amelyet meghallgathatnak csütörtökön 20 órától a boon.hu-n.

