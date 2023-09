Zene és gasztronómia

A Szent István téri pódium programjai pénteken 14:30-kor kezdődtek, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órakor indulnak. A villanyrendőri színpadon pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15-től, illetve 13-tól kezdődik a mulatság, az Erzsébet-téren pedig pénteken és szombaton 15-től, vasárnap pedig délelőtt 10 órától szól majd a zene.

A muzsika mellett a standok változatos kínálata is a vendégek magas szintű kiszolgálását tűzte ki célul.

Neves hazai fellépők

Az elmúlt napokban már több fellépőt is bemutattunk, illetve írtunk a rendezvényhez kapcsolódó közlekedési változásokról is. Többek között a Blahalouisiana, Majka, Péterfy Boriék, a Bagossy Brothers Company, Bárány Attila, az Animal Cannibals és a miskolci Szécsi Viktória lép majd fel – felsorolni is nehéz a sok hazai fellépőt, de ezt pótoljuk is a következő sorokban.

A részletes program

SZENT ISTVÁN TÉRI NAGYSZÍNPAD

Szeptember 22., péntek

14:30-15:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ ÉS FELVONULÁS

15:00-16:00 ÁLL-A-TOK ÉS TAKÁTS TAMÁS

16:00-17:00 DJ ATTI

17:00-18:00 CSORDÁS TIBI - FIESTA

18:00-18:45 MARKUS GREG

19:30-20:30 NIKITA

20:30-21:45 BYEALEX ÉS A SLEPP

21:45-22:00 DJ ATTI

22:00-23:00 LOTFI BEGI

23:00-00:30 TOPIC

Szeptember 23., szombat

10:00-11:00 VAGA BANDA GÓLYALÁBASOK VÁSÁRI TRÉFÁK C. MŰSORA

11:00-12:00 ISZKIRI ZENEKAR KONCERTJE

12:00-13:00 FEKETE DÁVID BÁBSZÍNÉSZ VITÉZ LÁSZLÓ C. VÁSÁRI BÁBJÁTÉKA

13:00-13:40 DIÓSGYŐRI JAZZ TÁNC KLUB

14:00-15:00 LATIN PROJEKT

15:00-16:00 LÁTVÁNYFŐZÉS - RÁCZ JENŐ ÉS JÓKUTI ANDRÁS

16:00-17:00 SOMODY X CZEGLADY

18:00-19:10 BLAHALOUISIANA

19:10-20:50 DJ ATTI

20:50-21:50 TOMY MONTANA

22:30-0:00 MAJKA

00:00-01:00 HELLDANCE

Szeptember 24., vasárnap

10:00-11:00 SZÁRNYAS SÁRKÁNYOK GÓLYALÁBAS ELŐADÁSA

11:00-12:00 APACUKA ZENEKAR KONCERTJE

12:00-13:00 AZ EGRI HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ PAPRIKA JANCSI ÉS AZ ELTŰNT FOGKEFE C. BÁBJÁTÉKA

13:00-14:00 KACSENYÁK GÁBOR AKUSZTIK

14:00-15:00 DJ DOMINIQUE

15:00-16:15 DJ ATTI

16:45-18:00 PÉTERFY BORI & LOVE BAND

19:00-20:40 BAGOSSY BROTHERS COMPANY

20:40-20:50 DRÓN SHOW

VILLANYRENDŐR SZÍNPAD

Szeptember 22., péntek

18:00-19:00 JUHÁSZ MARCI AKUSZTIK

19:00-20:30 SZEKERES X BARBARÓ

20:00-22:10 MARKUS GREG

22:10-23:40 LOVING ARMS

23:40-0:40 DJ ATTI

0:40-1:30 COOKY

Szeptember 23., szombat

15:00-16:00 SZÉCSI VIKTÓRIA ÉS VÍZIVIKTOR

16:00-18:00 MARKUS GREG

18:00-20:00 BRÉDA BIA

20:00-21:00 JOERJUNIOR

21:00-22:00 MARKUS GREG

22:00-23:00 ERŐS VS. SPIGIBOY

23:00-00:30 PULLMAXX

00:30-01:30 DJ ATTI

Szeptember 24., vasárnap

13:00-13:30 ANIMAL CANNIBALS

13:30-14:00 WIRE

14:00-15:00 BERECZKI ZOLTÁN

15:00-17:00 WIRE

17:00-17:40 BEBE

17:40-18:00 WIRE

18:00-18:40 BON BON

ERZSÉBET TÉRI LOUNGE - CHILL ZONE

Szeptember 22., péntek

15:00-18:00 VIKTOR MATO B2B 7MIRROR

18:00-21:00 BIAR

21:00-22:30 NIGEL STATELY

22:30-1:30 VIKTOR MATO B2B 7MIRROR

Szeptember 23., szombat

15:00-18:00 ZEMAR

18:00-21:00 SCHIME

21:00-22:30 DEREK B2B 7MIRROR

22:30-00:00 TIGRAN

00:00-01:30 DEREK B2B VIKTOR MATO

Szeptember 24., vasárnap

10:00-13:00 DEREK

13:00-16:00 UDVARI VIKTOR

16:00-17:00 BÁRÁNY ATTILA

17:00-18:30 MARKUS GREG

18:30-20:00 ANYMOOD