Görögök Miskolcon

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata jelenleg 125 tagot tart nyilván. Eredetük a 18. századra nyúlik vissza, amikor is sok görög kereskedő telepedett le Miskolcon. A lakóházak közül több még ma is áll. Volt, hogy Miskolcot görög kereskedők városának tekintették. Nemzetiségi önkormányzatuk számtalan programot szervez, például havonta a táncházat is, amit tartottak már a Helynekemben, az Inkubátorházban Diósgyőrben, most pedig a városházán, aminek nagyon örülnek, mert nagy hely áll rendelkezésükre a körtáncok gyakorlásához.