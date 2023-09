Zenei programokkal, borkóstolókkal, népművészeti bemutatókkal és vásárral, színházzal, valamint sportolási lehetőségekkel várja az érdeklődőket a pénteken immár nyolcadik alkalommal útjára indult Kerekdomb Fesztivál Tállyán egészen vasárnap estig.

Oszkó-Jakab Natália fesztiváligazgató a megnyitón ajánlotta mindenki figyelmébe azt a 126 programot, ami ez idő alatt megvalósul a Tokaji borvidék ikonikus településén. Hozzátette: a rendezvényre leginkább az ősszművészetiség a jellemző, hiszen a művészeti ágak sokasága jelenik meg főként a település központjában. A borkedvelők számos kiváló nedűt kóstolhatnak a helyi pincészeteknél, de a borászatok kiállítással és jógával is csábítják a látogatókat. A kastélyban a legkisebbeknek szóló Ringató foglalkozásokat tartanak, valamint filmvetítéseket és beszélgetéseket, míg az alkotóház udvarán a hegyaljai mesterek segítségével kézműveskedhetnek, akiknek ehhez támad kedvük.

Bor és irodalom

Tállyát és környékét e-bike-ra pattanva is fel lehet fedezni, de akár egy bodrogi evezésre vagy túrára is be lehet nevezni az Aggteleki Nemzeti Parkkal. Sőt, akiben van még erő vasárnap reggel, az nevezhet a Tállya–Golop futóversenyre is, ahol 5, 10 és 15 kilométeren lehet indulni. A szervezők tájékoztatása szerint lesz külön gyerekfutam is. Aki nem szívesen hagyja el Tállya határait, az kultúrtörténeti sétán tudhat meg többet a település históriájáról a hosszúlépés. járunk? sétáin.

Az irodalom kedvelőinek szól többek közt a Nem akarok – Nemes Nagy Ágnes 100 című előadás Vecsei H. Miklós rendezésében, Lackfi János és Szirtes Edina Mókus #Jóéjtpuszi c. estje vagy éppen Kollár-Klemencz László az Öreg Banda regénye alapján született zenés irodalmi estje. Ezúttal is színházzá változik Tállya közösségi háza, ahol az Art-Színtér A pillangók szabadok, valamint a Mesterhármas című darabjait és Kocsák Tibor és Miklós Tibor Utazás című koncertszínházi előadását láthatjuk.

Koncertözön

A fesztivál zárónapján, vasárnap a Vincellér Ház Nagyszínpadon a Love Shake – Az élet összeráz formabontó darab látható Rezes Judit és Szabó Győző előadásában. A zenei palettán a fesztiválkedvencektől a klasszikus és világzenén át egészen az induló előadókig sokféle koncert között válogathatunk. Utóbbiak idén saját színpadot is kapnak, a Palota Borházban ugyanis a Hangfoglaló Program fiatal tehetségei mutatkoznak be, mint Domingo, Grabovski, Ben T Kadar, Cataflamingo, Tiansen, Heavy Brains, Kaktus, Majré és Sisi. A Vincellér Ház Nagyszínpadon az Elefánt, a 30Y, a Parno Graszt, a Follow The Flow és az Ivan & The Parazol lép fel, a Szűcs Pincészetben Palya Bea, Meszka, Géem, Áron András, a Dos Diavolos és Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák dalaira rophatjuk, míg a Nyerges Udvarban többek közt aZorka, Ripoff Raskalnikov & Nagy Szabolcs, Richard Zalai, DOROGI egy szál gitár, Yewo akusztik és Saya Noé koncertje várja az érdeklődőket.

Az együvé tartozás ünnepe

Az eseménysorozatot dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a Kerekdomb Fesztivál hosszú évek óta az együvé tartozás és a kreativitás ünnepe. A fesztivál nem csupán egy gyönyörű helyen tartott összejövetel, hanem egy olyan alkalom is, ahol az itt élők bemutathatják a település értékeit, melyekhez a szervezők minden igényt kielégítő irodalmi és zenei produkciókat társítanak – közölte. Hozzátette: bár Tállya a XIII. századig visszanyúló történelemmel rendelkezik, mégis a borkészítési hagyományaival vált ismertté, hiszen Tállyához és a környező településekhez nagyvonalú volt a természet. „Nemcsak mesébe illő tájképet alkotott a Jóisten, de a hegyoldalakat borító vulkanikus riolittufa döntően meghatározta az évszázadok során kialakult szőlőtermesztés hagyományait. Az egyedi mikroklíma kedvező hatást biztosít az aszúsodás elindulásának, ami a borvidék hírnevét is elvitte a nagyvilágba” – jelentette ki a képviselő.

Serfőző Szabolcs, Oszkó-Jakab Natália és dr. Hörcsik Richárd a megnyitó után

Tállya méltán és büszkén viseli 2002-től az UNESCO által adományozott világörökségi címet mint a Tokaji borvidék része. Így tehát nem véletlen, hogy a hétvége kiemelt programelemeként a hagyományos borkészítési eljárás iránt érdeklődők számára a Borút Egyesület egész nap látogatható borkóstolókat kínál a megjelölt pincészeteknél. A nyitott pincék borkóstolási lehetőséggel és házias ételekkel várják a betérőket – emelte ki a honatya, aki köszönetet mondott a szervezésért a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítványnak.

A tállyai értékek is megjelennek

Serfőző Szabolcs, Tállya polgármestere lapunknak kifejtette: a rendezvény egyre népszerűbb, tavaly ötezernél is többen vettek részt a programokon, és lehet, hogy idén újabb látogatócsúcsot dönt a fesztivál. Kiemelte: 22 tállyai pince várja a borkedvelőket, a kóstolóhelyek borútlevéllel és anélkül is látogathatók – jegyezte meg. A szervezők bevonták a helyi kézműveseket is a programkínálatba, így a fafaragók tevékenysége, az úrihímzés, a kőfaragók munkái és a tűzzománc alkotások is láthatóak – mondta a polgármester.