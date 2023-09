A tyúktetű egy olyan parazita, ami a baromfit, galambot, más szabadtéri madarakat és egyes emlősöket egyaránt megtámadhat. Emberekre ugyan nem veszélyes, de a baromfiudvarban komoly problémát jelenthet, ezért jó, ha tudjuk, hogy előzhetjük meg a fertőzést, illetve ha ez már megtörtént, hogy szabadulhatunk meg ezektől a kellemetlen élősködőktől.

Gyorsan szaporodnak

A madártetű vérszívó rovarfaj, a baromfi vérét szívja, ezzel legyengítve annak immunrendszerét, ami számos további probléma oka lehet – írja a twice.hu. A tetvek sok fajtája erősen gazdaspecifikus, tehát csak egyetlen gazdafajon fordulhat elő, mások számos különböző gazdafajon is élhetnek. A madártetvek nem terjednek át az emberre – bár rátapadhatnak a ruhánkra, nem tudnak táplálkozni, és elpusztulnak. Mivel a tyúkok viszonylag szabadon élhetnek, nem ritka, hogy kapcsolatba kerülnek más állatokkal. A tetveket vadon élő madarak vagy rágcsálók is hordozhatják, és megfertőzhetik a tyúkokat.

A megelőzésnek és a kezelésnek több módja is van. Nemcsak az fontos, hogy távol tartsuk ezeket az állatokat a tyúkoktól, de az is, hogy a takarmányt biztonságos helyen tároljuk, ahol nem férhetnek hozzá. A porfürdők segítenek a csirkék bőrének kezelésében. Ez az, ami kidörzsöli a tollazatukból a tetveket, és nemkívánatos gazdatestté teszi a madarakat. Ehhez homokra, kovakőre és esetleg fahamura is szükség lehet. Ezek elriasztják és elpusztítják a tetveket. Amikor új tyúkokat vásárolunk, ne engedjük be azonnal azokat a többi baromfi közé, mert előfordulhat, hogy valamilyen betegséget hordoznak. Ha három-négy hétig karanténban tartjuk az új madarakat, mielőtt bevezetnénk azokat az állományba, lesz idő megfigyelni a betegség esetleges jeleit.

Ha egy tyúk kotlani kezd, vagyis megpróbálja kikölteni a tojást, nem nagyon mozog, és nem vesz rendszeres porfürdőt sem, emiatt a paraziták könnyebben megtelepedhetnek rajta, ezért ezeket a madarakat nem árt különös figyelemmel szemmel tartani. A fahamu és kovakő keveréke nagyszerű megoldás lehet, ha ezekkel szórjuk be a baromfiudvart, illetve a tyúkólat azon kívül, hogy a madaraknak is biztosítjuk a porfürdőt. Ha a takarítás és a porfürdő nem elég a fertőzés megállítására, különböző vény nélkül kapható gyógyszerekkel is kezelhetjük a madarakat.