Kicsit lassabban haladtak idén a bicajosok, sőt a busz is, a villamos ugyanazt az időt hozta, mint szokott, ez pedig elég volt a győzelemhez. Elsőként ért be, míg a kerékpárosokra még hosszú perceket kellett várni. Az esemény után Veres Pál polgármester arról beszélt, hogy bebizonyosodott, mennyire fontos a tömegközlekedés városunkban is.

„Elengedhetetlen, hogy megszervezzük a közlekedést, ugyancsak fontos, hogy zölden gondolkozzunk. A rollerek is ezt a módot szolgálják, melyeket nemrég hoztunk be városunkba. Ez Miskolc jövője miatt is fontos, bár ez egy hosszú tanulási folyamat” – mondta a városvezető.

Kunhalmi Zoltán, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnöke verseny történetéről mesélt.

– Nagy hagyománya van ennek az eseménynek. Országszerte is megszámlálhatatlan rendezvény kötődik ehhez a naphoz. Ugyanakkor sajnálatos, hogy nem tudjuk elérni az 5-6 százalékot a városban kerékpárhasználatban.