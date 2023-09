Szeptember 9-én rendezték meg a Mályi-Glass Kft, és társcége, az Üveg-Konstrukt Kft. munkavállalói számára az immáron magát hagyománnyá kinövő Családi Napot, a Mályi-tó partján. Ez az esemény valódi összetartó erejét mutatta a cégeknek, hiszen számos generáció talált közös érdeklődési területet a rendezvényen. Legyen szó akár sportról, éneklésről, ugrálóvárról, arcfestésről, közös játékról, önismeretről, vagy kötetlen beszélgetésről.

A családi nap célja az volt, hogy a munkatársak és családtagjaik közelebb kerüljenek egymáshoz, még jobban megismerjék egymást, barátságok épüljenek, a családok jobban megértsék egymást, valamint alkalom nyílt a jubiláló munkatársak köszöntésére is. Ezáltal a cégek filozófiája és céljai is hatékonyabban átadhatók a résztvevőknek. A rendezvénnyel együtt járó közös élmények és tapasztalatok hosszútávon erősítik a munkatársak elköteleződését és fejlesztik a cég kultúráját is.

„Az esemény lehetővé tette, hogy a cégeiknek pontosan azt a legfontosabb üzenetét közvetítse, hogy mindannyian részesei vagyunk egy erős és egységes közösségnek. Mindent egybevetve, büszkék vagyunk a családi napunk sikerére és örömmel várjuk a következő megrendezésre kerülő eseményt!” – mondták el a szervezők.