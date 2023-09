Noha még a fiatalabb korosztályt erősíti, már sok zenekar tagjai között állt a színpadon a billentyűk mögött Gajdán Szabolcs, aki az országot, a luxus hajókat és például az Egyesült Királyságot is végig zenélte, mégis mindig visszahúzta a szíve Miskolcra.

Már kamasz korában elkötelezte magát a zene és a billentyűs hangszerek mellett, és eldöntötte, hogy ez lesz a hivatása, azóta zenekarokban és session zenészként is tevékenykedett, miközben olyan bandákban is játszott, mint a Lord, a No, a Pataky Művek, a Beatrice, a Hooligans, vagy éppen az Unisex. Jelenleg is két zenekart erősít, az Ildi Rider és a Mini Art-űr is szívéhez közel álló zenei projekt.

Zenéről, hazatérésről, a repülésről és a vitorlázásról is mesélt Horváth Imrének, A zene az kell című podcastben. Hallgassa meg!

