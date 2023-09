Ján Zente teljesen egészséges kisfiú volt, majd idén tavasszal, egy súlyos vírusfertőzést követően aplasztikus anémiát diagnosztizáltak nála, mely teljesen leállította a vérképzését. Június végén, több napos kemoterápia után csontvelő-transzplantáción esett át, a donor két és fél éves kisöccse volt. A sikeres transzplantáció után hazatérhetett a családjához, azonban a teljes gyógyulásig még hosszú az út. Zente egy évig nem mehet közösségbe, ezért a család nehéz anyagi helyzetbe került az édesanya kieső jövedelme miatt. A kisfiúnak steril szobát kell kialakítani új bútorokkal, és a hosszan tartó kezelések, gyógyszerek költségei is megterhelik a családi költségvetést.

Minél több futót várnak

Az édesapának, Ján Csabának, a Miskolc Városi Rendőrkapitányság főtörzsőrmesterének bajtársai minden támogatást megadnak, hogy Zente mielőbb újra egészséges legyen, ezért a Supersum Alapítvánnyal, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a társszervekkel együtt jótékonysági futásra invitálják a segíteni vágyókat. A rajt és a cél helyszíne egyaránt a Szent István tér. A teljesítendő táv 2023 méter, melyre 2000 forint befizetése ellenében lehet nevezni. A futásra 8 órától lehet regisztrálni a helyszínen. Fél 10-kor kezdődik a közös bemelegítés.

Ötmillió forint a minimum

A család minden további felajánlást a Supersum Alapítványon keresztül fogad. Bernasconi Bús Katalin, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy ez már a negyedik alkalom, hogy jótékonysági futást szerveznek. Először egy katona, majd tavaly ősszel és idén tavasszal tűzoltók gyermekeinek és családjuknak gyűjtöttek adományt, ezúttal pedig egy rendőr kisfiának szeretnének segíteni. Ezek a szervezetek mindig hatalmas összefogást és bajtársias viselkedést tanúsítanak – hangoztatta Katalin. A teljesítendő távot mindig az adott évszám határozza meg, ezért idén 2023 méter. Hozzátette: nem csak a futással, más módon is várják az a felajánlásokat, a legutóbbi hasonló akciójukkal öt millió forintot sikerült összegyűjteni, most is ez a minimális cél, amit december végéig szeretnének összehozni és átnyújtani Zente családjának. Ha netán valaki nem pénzzel, hanem abban tudna segíteni, hogy a steril szoba megépüljön Zentének, az is óriási lenne – vélekedett a kuratórium elnöke.

Zente szépen gyógyul

A család Mályiban él, kertes házban, amely éppen felújítás alatt áll. Itt töltik mindennapjaikat a gyerekek édesanyjukkal, hiszen most a kisebb fiú sem mehet közösségbe, nehogy fertőzést vigyen haza Zentének. Az udvaron szoktak levegőzni, játszani, néha kimennek sétálni a közelbe, de csak olyan helyekre, ahol kevés emberrel találkoznak – mondta Jánné Potyka Lilla, az édesanya. Ilyenkor Zentén maszk és kesztyű van, hogy minimálisra csökkentsék a kórokozók bejutását a szervezetébe. Egyébként a gyerekek jól vannak, Zente szépen gyógyul, csak a „bezártságot” tűri néha nehezen – árulta el az édesanya.