Egykor bajnokságuk elitjéhez tartozott a helyi csapat, de három évtizede nem pattogott labda az apróhomoki futballpályán. A Hátsó Füves futballmentő túra különleges programjaként most újra összeállt az egykori helyi aranycsapat, amelynek már jóval hatvanon túli tagjai néhány percet játszottak is a Zempléni Főnix gárdájával. Helyüket azonban fokozatosan átvették a helyben érdekelt mezőgazdasági vállalkozás, vagyis a Geo-Milk Kft. dolgozói, a mérkőzés további részét ők focizták végig.

Nagyon különleges

Csillag Péter, a Nemzeti Sport főmunkatársa, a Hátsó Füves futballmentő túra egyik fő szervezője úgy fogalmazott: ahogyan a vendéglátók rendbe tették és újra kijelölték a futballpályát, az szinte a csoda kategóriába sorolható. Az egykor jórészt téeszdolgozókból verbuválódott csapat emlékére szerveződött mérkőzés házigazdája a vállalkozás volt, ők alakították ki a pályát is, amely kifogástalan minőségűre sikeredett – emelte ki az újságíró. Hozzátette: ahogyan az elárvult futballpályákra legalább egy alkalomra életet szervező projektjük során a közönség már megszokhatta, ezúttal is volt futballtörténeti beszélgetés a valamikori labdarúgókkal, futballszervezőkkel, valamint szó esett a bodrogközi tanyavilág életéről is, amelynek egyik központja a ma közigazgatásilag Sárospatakhoz tartozó Apróhomok. Csillag Péter megjegyezte: elsőre merész vállalkozásnak bizonyult, hogy itt is mérkőzést szervezzenek, de a Geo-Milk Kft.-vel összefogva mégis sikerült megvalósítani a lehetetlennek tűnő ötletet.

Az apróhomoki focitörténetek a Nemzeti Sport bodrogközi futballtörténetével foglalkozó riportsorozatában is előkerültek, ennek apropóján beszéltek szervezőtársával, Ringer Istvánnal, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatójával arról, hogy talán ezt a pályát is fel lehetne támasztani egy alkalomra. Kiemelte: véleménye szerint végül is az vezetett sikerre, hogy mindenki nagyon akarta ezt az eseményt, és a pozitív energiák összeadódtak. Az újságíró megjegyezte: élete egyik legkülönlegesebb ­futballhelyszíne az apróhomoki.

Meghagyták a kapukat

Leskó Magdolna, a Geo-Milk Kft. ügyvezető igazgatója elmesélte, hogy az egykori pálya területét a szomszédos tehenészetet ellátó kaszálóként használják, ezért is maradt viszonylag egyenletes a talaj. A traktorosok mindig vigyáztak a két kapura, soha nem fordult elő az, hogy bármelyikük is véletlenül megrongálta volna, az pedig fel sem merült, hogy kivegyék azokat a helyükről. Kérdésünkre válaszolva azt is elmondta: a cég dolgozói is lelkesen fogadták a különleges mérkőzés ötletét, és az előkészületek is komoly munkával zajlottak. A fű levágására nem csupán fűkaszát használtak, hanem előkerült a fűnyíró traktor is, a pálya felfestése ugyancsak összehangolt, precíz munkát igényelt. Munkatársaik igyekeztek minden részletre odafigyelni, a pálya köré ülőkének például szalmabálákat helyeztek el, ami különlegessé tette a hangulatot – jegyezte meg.

Bajnokságot is nyertek

Az apróhomoki futballcsapat az 1983–84-es szezonban megnyerte az akkori járási bajnokságot (ma vármegyei harmadosztály). Annak a csapatnak a tagjai közül többen – körülbelül féltucatnyian – részt vettek a most megrendezett mérkőzésen is. Remenyiczki András 1978-ban részese volt a csapatszervezésnek. Mint elmondta, akkoriban a szövetkezettől kértek kölcsön traktort, amivel kétplatónyi vashulladékot gyűjtöttek össze. Azt leadták a MÉH-ben, abból a pénzből vásárolták meg az első labdákat, a futballkapu alapanyagát, a hálót, mezeket és egyéb felszereléseket. Rövid időn belül kiderült, hogy a csapatnak jól megy a játék, és mögé állt a termelőszövetkezet. A 83–84-es járási labdarúgószezont megnyerték, de a labdarúgók munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudták vállalni a magasabb osztállyal járó elvárásokat. Remenyiczki András kiemelte: az apróhomoki futballcsapat 1978-tól 1992-ig tartó időszaka alatt szinte minden évben a környékbeli labdarúgó-közösség talán legsportszerűbb gárdája volt.