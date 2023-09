- Mivel a Dialóg Egyesület közösségfejlesztéssel foglalkozik, ezért a rendezvényt kérdőívezés és közösségi beszélgetések előzték meg, amelyek még folytatódnak majd. Az így elindult folyamat eredményét is elhoztuk a versenyre, hogy ezzel is motiváljuk a résztvevőket. Az egyik beszélgetésen felmerült, hogy jó lenne, ha létezne valamilyen házirend a kutyafuttató használatára nézve. Ez mostanra elkészült a kérdőívünkre beérkezett válaszok, az ott megjelölt problémák, észrevételek alapján. A tizenegy pontos szabályzatot még a helyszínen is lehetett véleményezni, további ötletekkel, javaslatokkal ellátni. Ilyenek voltak például, hogy legyen a futtatón a ebek számára vízvételi hely, valamennyi árnyék, illetve este világítás – árulta el a közösségfejlesztő.

Az eseményre további civil szervezetek is kitelepültek: a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA), a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány, a dedikált „Volt egyszer egy Mancs” című könyvekkel érkező Miskolci Spider Mentőcsoport és Mancs Követőiért Alapítvány, valamint a Miskolci Makogó - Együtt a Vadászgörényekért Egyesület, amely görénysimogatóval járul hozzá a felhőtlen hangulathoz.