Mi is adná magát legjobb extrának egy klasszikus vizesbunda-kutyaszépségversenyhez egy kutyabarát strandon, ahol gazdák és kutyák együtt fürödnek? Csakis az, hogy a nevező ebek a tóból kijőve lépjenek a kifutóra. Ez a verseny mindenkinek szól. Ne csak a fajtatiszta reklámkutyákra gondoljatok! Persze rájuk is, de ugyanígy az utcai szerelemkutyákra, az örökbefogadottakra is. Itt mindegy, hogy milyen a négy vagy akár háromlábú kutyátok vérvonala, az dönt majd, hogy mennyire "szexin" viseli magát és a vizes bundát. Egyedül a gazdák nem indulhatnak csak, akármilyen szőrösek is – írták a szervezők a verseny kapcsán.

A program a Termelői (vasár)nappal és annak minden javával együtt kezdődött. A szakmai zsűri három első helyezettet hirdetett. A bírák első választottjának értékes díja a „Tündérálom Noszvajon”, 3 nap/2 éj 2 fő részére. Továbbá mindhárom dobogós blöki-gazdi párosnak jár kutya-gazda portréfotózás. egy-egy magánóra a Plázs kutyaiskolájának veterán nemzetközi múltú trénerétől, Rózsa-Atkinson Erikától, egy pizza menü a Plázs Weekend Pizza nápolyi stílusú pizzájából, választás szerint házi jeges teával vagy limonádéval. A szakmai pontozáson túl közönségszavazást is hirdettek a kifutás-lefutás után a Plázs kutya- és gazdafelszerelés boltjában, egy cetlibedobó-ládában. A közönségkedvenc jutalma egy 10.000 forintos vásárlási utalvány az üzletben. A nevezés egy Plázs napijegybe került - mondta el Halász Norbert, a Plázs üzemeltetője.

Összesen 58 kutyus gazdija regisztrált a versenyre. Meglepő, hogy igen messziről is érkeztek “modellek” Nyékládházára. A teljesség igénye nélkül: Nyíregyháza, Győr, Eger, Debrecen, Szuhakálló, Sajószentpéter, Miskolc, Nyékládháza, Mályi, Ostoros

Besenyei Edit a termelői vásáron is részt vett és 2 az 1-ben elhozta Huba nevű kutyusát is a versenyre. Huba körülbelül 1,5 éves menhelyről örökbefogadott kedves állatka, eddig az otthoni fürdetés során találkozott vízzel és kellett kis idő míg rá lehetett venni a vízreszállásra. Egyébként nagyon jól nevelt, szófogadó: például elsőre megértette, hogy nem szabad bemennie a fóliasátorba - mesélte gazdija.

A díjazottak:

1. helyezett — 52-es sorszámmal Polenyák-Kutas Noémi Phoebe nevű 5 hónapos szuka törpe uszkárja (Bükkszentkereszt)

2. helyezett — 17-es sorszámmal Márton Zoltán Kókusz nevű 3,5 éves újfundlandi kan kutyája (Miskolc)

3. helyezett — 54-es sorszámmal Antal Andrea Topáz nevű 2,5 éves szuka belga juhásza (Miskolc)

Közönségdíjas — 45-ös sorszámmal Barzó Olívia Léna nevű 6 éves szuka óriás uszkárja (Debrecen)