Sorozatunkban kezdő kerékpárosoknak illetve kevesebb helyismerettel rendelkező turistáknak javaslunk érdekes, kihívásoktól sem mentes túrákat amelyek során körbejárhatják Miskolc környékét. A mostani kánikulában ügyeljünk a hidratálásra, és hogy a kiruccanás vége ne legyen durva bőrpír.

Erdei utakon

Ha gondosan választjuk meg az útvonalat elérhető, hogy egy közepes túra nagy részét minimum szűrt fényben tegyük meg. Az időpont megválasztása is fontos, hiszen a forróság elkerülését szolgálja, ha legkésőbb reggel 8 óra körül startolunk. A most javasolt belvárostól indulva mintegy 25 kilométeres túra természetesen igényli a jól működő, minimum trekking kerékpárt, de a szerszámokat és defektjavító segédleteket se feledjük otthon, ezek között különösen hasznos a szúrásos defekt gyors javítását lehetővé tevő praktikus hab, de a belsőbe töltött defektgátló folyadék is segít elkerülni, hogy gyalogtúra legyen a bringázásból. A bukósisak viselése magától értetődő, a világos színű és több szellőzővel ellátott típus kevésbé gyűjti a meleget.

A Szinva-terasztól indulva a kerékpárúton haladhatunk a Városház tér felé, ahol balra, a Vologda utcával párhuzamosan haladva érünk el a Győri kapuba, majd az úton átvágva az Andor utcán folytatjuk utunkat, mely később a Görögszőlő utcába torkollik. Szarkahegy, Róna utca, Előhegy majd Baráthegyalja utca következik, és rövid menet vezet ki a Hegyalja utcára, ahol a Fagyöngy vendéglőnél jobbra fordulva kistányéron az Árnyas utcán érdemes felkapaszkodni a Vadasparkhoz.

Balról kerülve az állatok lakóhelyét árnyas, köves erdei úton haladunk egyenesen Ortás tető felé. Ortásnál a mezőn lezúgunk Parasznya irányába - az odvas fától az erősen nyomvályús út kezdőknek nagy figyelmet igényel - az út izgalmasságát növeli, hogy esetenként méretes siklóval is összefuthatunk. Túl a nehéz szakaszon Parasznya végénél jobbra a szeszfőzde felé fordulunk, nem fogyasztási célzattal, hanem mert így juthatunk – egy közepesen nehéz és hosszú mászással indítva – később a Lyukóbányai telephez. Onnan gyakorlatilag végig lejtős útszakaszon hasítva érünk a Szarkahely utcáig, ahol balra fordulva a már ismert útszakaszon juthatunk vissza a belvárosba.