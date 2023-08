Sikerült a rekordállítás, sőt rekorddöntés is lett a Magyar Fürdőszövetség által szervezett akcióban, az országos vízipisztolycsatában. Az augusztus 19-re meghirdetett programhoz a fürdőszövetség 37 tagfürdője csatlakozott, országszerte kerekítve összesen 5900 fürdővendég vett részt a fergeteges vízipisztolycsatában. Ezzel két új rekord is született: a helyszínek számában és a résztvevők számában is.

Tiszaújvárosban 226-an vettek részt a csatában.