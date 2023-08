A több üstben főzött gulyás és a derelye pedig mind elfogyott. Talán ez a legjobb visszajelzés a fesztivállal kapcsolatban. A közös ebéd jó hangulatban telt, amit tovább fokoztak a délutáni és a kora esti órákban a szabadtéri színpadon fellépő kulturális csoportok.

Szakácskönyv jelent meg

– A településen az elmúlt években egy olyan közösség alakult ki, amely nem csupán a krumplitöltelékes túrós derelyét készíti szívvel-lélekkel a vendégek számára, hanem sokat tesz hozzá a helyi kulturális élet mozgalmasabbá válásához is - emelte ki köszöntőjében Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. - Az idei fesztiválon a „Szakácskönyv másképp” című 80 oldalas könyvüket is bemutatták a hagyományőrző egyesület tagjai, akik a receptek mellett szeretett településükhöz kapcsolódó történetekkel és fotókkal is gazdagították a kiadványt.

Külső felújítás

A könyv valóban újdonságnak számított, amelyet pályázati forrásból valósítottak meg az egyesület tagjai. A korabeli helyi ételek mellett Csernelyre és a Hegyhátra jellemző történetekkel is színesítették. A fesztivál idején sokan néztek be a csernelyi Derelye Házba, amelynek a belső felújítása és egy kis kiállítás már a tavalyi évben elkészült. Rövidesen pedig a külső rekonstrukció is elkezdődhet - ezt Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Programért felelős kormánybiztos jelentette be, aki a fesztivál előtti napon kóstolhatta meg a csernelyi derelyét.