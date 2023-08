A III. Oxywater-Decathlon-Mento Hegyi Félmaratont az elmúlt hétvégén rendezték meg Miskolcon, a Majális Parkban. Az INC-Global Holding Kft. munkatársai voltak az esemény szervezői. A GYEK égési osztály alapítványának gyűjtöttek, ez a harmadik ilyen megmozdulásuk, vagyis jótékonysági futóversenyük. Mindig azt vásárolják meg az alapítvány számára, amire szükségük van – tudatta Bártfai Krisztián,a szervező cég képviselője. Az adományt pedig az ősz folyamán adják át sajtó nyilvános eseményen, egy megadott időpontban. A rendezvény mellé állt rengeteg nagy cég, de kisebb vállalkozások is - Miskolcról és a régióból – támogatták az eseményt.

A futóversenyre - amely karitatív, sport- és közösségi esemény is volt egyben - nagyon sokan neveztek be, országos összehasonlításban is kiemelkedőnek számít a résztvevők száma. Még a kánikula sem tartotta vissza a sportolni vágyókat. Összességében több száz futó teljesítette a különböző hosszúságú távokat. Volt egy 800 méteres családi táv, amelyen egy különleges résztvevő is volt, egy idős kerekesszékes versenyző, aki bizonyítani szerette volna, hogy így is teljesíthető a kihívás.