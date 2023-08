A rendezvény résztvevőinek és programjának részletes ismertetése céljából sajtótájékoztatót tartottak a szervezők csütörtökön.

A szeptember bőséges lesz programokban, hiszen itt lesz a mozifilmek ünnepe a CineFest, a kilenc napig tartó Ars Sacra művészeti fesztivál, majd a miskolci tehetségeket felvonultató Szinva Örökség Napok, továbbá a Népkerti Piknik, illetve a hónap végén a Miskolci Piknik is – mondta Veres Pál polgármester. Hozzátette: a nyár sem telt tétlenül, sokszínű rendezvények sora van mögöttünk. A Népkerti Piknik szervezői, Miskolc gasztronómiai szakemberei sokat tesznek azért, hogy a város élhetőbb és hangulatosabb hely legyen, amiért köszönetét fejezte ki a polgármester. Civilek, vállalkozók fognak össze és hoznak létre egy újabb értéket, ami különleges ebben a városban, ott ahol több gasztronómiai díj is gazdára talált már, illetve Michelin tányéros éttermek is vannak – hívta fel a figyelmet Veres Pál.

Csodálatos zöldövezetben

A Népkerti Pikniket ebben korábban is megszerveztek már, először 2018-ban, majd 2019-ben bővített programokkal, azonban a világjárvány miatt a 2020-as és 21-es év kimaradt. Tavaly pedig a nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudták megtartani az eseményt – tudatta Dr. Barkócziné Kertész Kata a Népkerti Vigadó és Söröző ügyvezetője, a rendezvény főszervezője. Az első kettő nagyon jól sikerült, fantasztikus visszajelzéseket kaptak a résztvevőktől és a vendégektől egyaránt, ezért úgy döntöttek, hogy szeretnék feléleszteni és folytatni a hagyományt. Hat étterem csatlakozott a kezdeményezéshez, melyeknek különleges, erre az alkalomra megkomponált gasztronómiai kínálatán kívül frissítőkkel, borokkal, fröccsökkel várják a vendégeket – emelte ki a főszervező. Természetesen kulturális élménnyel, különböző stílusú zenei kínálattal is készülnek a Népkerti Pikniken. Egyebek mellett Jánosi Judit énekesnő, Nahaj Péter akusztikus előadása, továbbá Veres Laci Dj szórakoztatja majd a közönséget. A Vigadó teraszát és a környékét szalmabálákkal, színes plédekkel rendezik majd be, szeretnék, ha megtelne a Népkert a rendezvényre érkezőkkel.