A kávézacc sok különböző problémára jelent megoldást egy kertben – és még a macskákat is távol tudja tartani. Ehhez mindössze annyi kell, hogy napos és szélcsendes időben szétszórd az ágyásokban a szárított kávézaccot. Annak szagát nem szeretik a cicák, ezért minden bizonnyal nem fognak hozzá közelíteni. Ennek egy remek alternatívája lehet a csípős bors, a chili vagy az almaecet is – javasolja az otthonokesmegoldasok.hu. A fokhagyma és a hagyma is nagy segítségünkre lehet. Azt tudjuk, hogy ezzel a két zöldséggel távol tudjuk tartani a vámpírokat – ugyanez igaz a macskákra is. Utóbbiak szintén ki nem állhatják mindkét hagyma szagát, így kerülni fogják azt.

Díszes és hasznos

Szórjunk pár frissen felaprított fokhagymát vagy felkockázott hagymát az ágyásokba, és a cicák fejvesztetten menekülni fognak. Hasznos segítőnk lehet az illetéktelen cicák ellen a kakassarkantyú.

Ez a növény szép dísze lesz a kertnek, de emellett még a macskákat is el fogja riasztani. Míg számunkra kellemes az illata, addig a cicák nem szeretik. Ültessünk egy-egy tővel a kertbe, és biztosan megszabadulunk a kéretlen látogatóktól. Ha a klasszikus házi praktikák nem hozták meg a várva várt eredményt, akkor hívjuk segítségül a technikát, és szerezzünk be be egy ultrahangos macskariasztót. Ez egy olyan elektromos eszköz, ami egy rendkívül kellemetlen hangot ad ki, amit a cicák nem bírnak elviselni. A legtöbb esetben egy mozgásérzékelő hozza működésbe, azaz amint a közelébe kerül egy macska, azonnal hangot ad, a cica pedig inkább elsiet.

Saját és kevésbé szofisztikált – ám hatásos - megoldás, ha az alapvetően nyugalmat kereső cicusokat néhányszor „sicc” kiáltással szólítjuk fel távozásra. Talán egyszer-kétszer visszajönnek, de a tapasztalat azt mutatja, egy idő után letesznek a kéretlen vizitről.