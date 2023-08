– Sikerült adományból összegyűjtenünk egy kennelre, ahol elhelyeztük a kutyust. Utána próbáltuk összegyűjteni a pénzt, hogy minél több kennelünk legyen. Csináltunk egy facebook oldalt Pamacs kutyamentés néven, oda kiraktam egy elérhetőséget és egyre több telefont kaptunk, hogy segítsünk a négylábúaknak. Folyamatosan igyekeztünk bővíteni a kennelek számát, hogy minél több kutyán tudjunk segíteni és az állatorvosi költségek finanszírozásában is kértünk segítséget – mondta a kuratóriumi elnök.

A követők száma folyamatosan nőtt a közösségi médiában, így felvetődött az ötlete egy alapítvány létrehozásának, amely július 12-én meg is valósult, amelynek az előnye, hogy lehet pályázni állami támogatásra és így adománygyűjtő dobozokat is ki tudunk helyezni, megoszthatjuk a számlaszámunkat, hivatalosan is gyűjthetünk pénzt – emelte ki Molnárné Kelemen Viktória. Az alapítvány környezetvédelmi besorolásban van, a tevékenységet illetően pedig bajba jutott állatokon segít Mezőkövesden és a térségében. A szervezet a közelmúltban új telket vásárolt a város határában, ahová szeretnének majd kiköltözni. – Az első feladat a terület körbekerítése lesz, majd le kell betonozni a kennelek alját. Járdát is szeretnénk kialakítani és a vízelvezetést, vízellátást is meg kell oldanunk, fúrt kutat tervezünk. Az elektromos áramot napelemes rendszerrel szeretnénk biztosítani – tette hozzá a kuratóriumi elnök. A tervek között szerepel egy mobil konténerház kialakítása is, ahol egyebek mellett az eszközöket és a kutyaeledelt tárolhatják. Hozzátette, hogy jelenleg 23 kutyával foglalkoznak és 10 darab nagykennellel rendelkeznek, de 30-50 kutya befogadására alkalmas telepet szeretnének majd létrehozni.

A felajánlásokat a 0620/212-6091-es telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen várják.