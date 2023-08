A start után rögtön kisebb emelkedők segítségével jutottunk el a Nagymező felé vezető elágazáshoz, ahol jobbra fordulva az alacsonyabb fokozatokat részesítettük előnyben az emelkedőkön. A fennsíkon fogadó látvány kárpótolt a fáradalmakért. Átvágva a mezőn a beton utat használva hamarosan elágazáshoz értünk, az erdészháznál jobbra tartva céloztuk be Szilvásváradot. Mérsékelt kaptatókon jutottunk fel Zsidó rétre, majd Olasz kapuhoz, ahol változott az út minősége és lejtésének iránya – hosszú gurulás vette kezdetét, ahol figyelni kellett azért az éles kanyarokra. Végig a jó minőségű úton maradva mintegy 30 perces lejtőzéssel értünk el a Szalajka-völgybe, ahol balra fordulva a népszerű és kedves Fátyol vízesés jelentette végcélunkat.

A visszaúttal kapcsolatban érdemes megjegyezni – amellett, hogy az odaút nyomvonalával esik egybe, magyarul maradni kell mindig a jó minőségű erdei úton – hogy a hosszú gurulásnak eljött a böjtje, ha nem is meredek, de folyamatos kaptató amit le kellett küzdeni. Végül, ha medvével nem is találkoztunk – szerencsére – a természet közelségét az is jelezte, hogy Olasz kapunál egy hosszúfülű nyuszi baktatott át komótosan előttünk az úton. Megérkezésünkre elfogyott az a pár autó is jávorkúti parkolóból, melynek utasai korábban a közkedvelt pihenő szépségeit élvezték.