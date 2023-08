A korábbi időpontra megváltott belépőjegyek érvényesek az új időpontra. Az Analog Balaton egy Budapest bázisú, elektronikus zenei duó. Zsuffa Aba és Vörös Ákos kettőse zenéjében a pop/rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai. A zenekar hat éves fennállása alatt már olyan fesztiválokon játszott, mint a Sziget Fesztivál, Balaton Sound, Volt Fesztivál, Strand Fesztivál, Fishing On Orfű, a Bánkitó, a Campus, a Fekete Zaj vagy a Kolorádó, vendégként felléptek a Punnany Massif, az Elefánt, a Vad Fruttik és Zagar előtt is. Őket kérték fel a Bonobo, a Weval és a Bob Moses előzenekaraként is.