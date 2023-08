Három időpontban indítanak kisbuszt 2023. szeptember 2-án, szombaton a rudabányai városnap helyszínére a Szabadidő Parkba, hogy a legidősebb helyiek is kényelmesen eljuthassanak a nagy eseményre. A buszok délután óránként, 14.30-kor, 15.30-kor és 16.30-kor indulnak a Tűzoltó Szertártól és megállnak a múzeumnál és a hotelnél is. A 21.30-kor véget érő tűzijáték után vissza is viszik a szépkorú rudabányaiakat – olvasható Rudabánya Város közösségi oldalán.