Így volt ezzel Bereczki Máté László is, aki már tavaly is járt a Gólyatáborban, akkor a gépészeknél, így tisztában volt vele, hogy mire számíthat, de pár dolog még neki is új volt. Véleménye szerint, aki kihagyja a Gólyatábort, annak több időbe fog telni az alkalmazkodás és nagyon sok közös élményből marad ki, melyek megalapozzák az elkövetkezendő diákéveket.

Pekli Roberta, az egyetem hallgatói önkormányzatának kommunikációs referense elmondta, hogy különleges és egyedülálló módon minden kar ebben az időpontban szervezi a gólyatáborát, a karok saját maguk gondoskodnak programokról gólyáiknak, de vannak összkari események is. A referens elmondta, hogy „az egyetem jogelődje a Selmeci akadémia, ezért a gólyatábort áthatja ennek szelleme, azért hívják a gólyatábort balekhétnek, ami plusz töltet ad a tanulmányokhoz és az egyetemi évekhez”.

Pekli Roberta fontosnak tartja, hogy a diákok már most megismerjék az oktatóikat, és a nyár utolsó hetére még egy maradandó élményt szerezzenek. Így a négy nap alatt volt egyetemi bejárás, szakmai programok, sportnap, kirándulások, csapatépítő programok és persze esténként bulik is. Pekli Roberta szerint ezek elengedhetetlenek, hogy a diákok stabil alappal lépjenek be és otthonosan mozogjanak a campuson.

