Immár hatodik alkalommal rendezték meg a Band Camp Országos Fúvószenekari Tábort, melyet idén a Felsőtárkányi Fúvószenekar szervezésében. Az egyhetes táborba például Felsőtárkányból, Komlóról, Nyíregyházáról, Budapestről, Miskolcról, Parasznyáról, Mábocsról, Szihalomról érkeztek zenészek, tudtuk meg Szőnyi Gábortól, a Felsőtárkányi Fúvószenekar karnagyától.

A mintegy 50 fős kis csapatból összeállt Band Camp Fúvószenekar augusztus 10-én Mezőkövesdre, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe is ellátogatott, ahol egy hangulatos koncertet adtak a fürdőzőknek. Előadásukban populáris zenéket, popot, latin dallamokat szólaltattak meg. Olyan közkedvelt slágerek csendültek fel mint például a September, Alan Silvestri: The Avengers, a Take on me és Bruno x Spacc – Keverem című dala.