Emődön rendezte meg a XI. Megyei „Röpülj Páva” Dalos Találkozót augusztus 30-án, szerdán délelőtt a helyi művelődési házban a Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviselete. Az 1996-ban megalakult képviselet célja, hogy a hozzájuk tartozó klubokban működő művészeti csoportoknak fellépést biztosítsanak. Továbbá a klubok tagjai megismerjék egymást, dalaikat és népviseletüket, ápolva ezzel hagyományukat. Az először 2012-ben megtartott kulturális találkozón a vármegye nyugdíjas közösségei mutatják be színvonalas zenés, énekes, táncos produkcióikat. Idén szerkesztőségünk tagjai is a helyszínen jártak.

„Örülök neki, hogy Dél-Borsod fontos helyszíne ennek a rendezvénynek! Hiszen volt már Mezőkövesden és Mezőcsáton is röpülj páva dalos találkozó. Jó érzés most Emődön köszönteni a művészeti csoportokat, amelynek előfeltétele volt, hogy megépüljön ez a gyönyörű művelődési ház, ami föllendítette a település kulturális életét” – hívta fel a figyelmet beszédében Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. „1969-ben indult a Röpülj páva televíziós vetélkedő Vass Lajos műsorvezetésével, amelyről ez a találkozó kapta a nevét. Az ország egyik legnépszerűbb műsorsorozata volt, körülbelül 5 millió néző tekintette meg. A röpülő páva a szálló énekszót jelképezi. Azt, hogy mi magyarok mindent - örömünket, bánatunkat, történelmünket - dalba foglalunk, ami tánccal is párosul. Nagyszerű, hogy a fellépők is ápolják ezáltal a magyar kultúrát.”

Barátságok helyszíne

Emőd és Miskolc városvezetése is támogatta a rendezvényt.

„Örömmel vártuk a nyár végét, hogy ismét találkozhassunk képviseletünkhöz tartozó nyugdíjasklubok tagjaival, énekesekkel" – mondta köszöntőjében Lenkey Béláné, a Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviseletének elnöke. ”A szólóénekesek és a népdalkörök évről évre odaadással készülnek erre a népdalkincsünket felsorakoztató bemutatkozásra. Kiemelném a kassai Őszirózsa Nyugdíjas Klubot, kedves barátainkat, akik mindig eleget tesznek meghívásainknak és mi örömmel várjuk őket.”

„Amikor idejöttem, láttam, hogy a parkoló színültig megtelt. Azt gondoltam, hogy újra egy nagy létszámú rendezvény előtt állunk. Köszönjük és örülünk neki, hogy a dalos találkozó helyszínéül Emődöt választották” - köszöntötte a jelenlévőket Fekete Tibor, Emőd polgármestere. „Reméljük, hogy a korábban kialakított jó kapcsolatok most megerősödnek és új barátságok szövődnek itt. Szóljon hangosan az ének is!”