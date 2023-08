A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás nagyon fontos az egészség szempontjából, ez a gyerekekre hatványozottan igaz. Legalább ennyire fontos, hogy idejében ágyba kerüljenek a gyermekek az iskolai idő kezdetével. A hosszú nyáriszünetben sok gyermek alvási ciklusa megváltozik, hiszen később fekszenek le és később is kelnek, mert nem kell iskolába menniük. Ez így is van rendjén, de mit tehet egy szülő, hogy a gyermeket idejében szoktassa vissza a korai lefekvésre, hiszen szeptember 1-én szinte mindenhol 8 órakor megszólalnak a csengők és kezdődik a tanév.

Legyen meg a pihenés lehetősége

Dr. Stunya Edina házi gyermekorvos porálunknak elmondta, hogy fontos a gyermeknek délután szabadlevegőn lenni és a tisztálkodást követően legyen meg mindig a relaxálás lehetősége számukra. „Ne legyen körülöttük pörgés a lefekvés előtt és ami a mai világban megemlítendő, hogy mindenféle képernyőt tartsanak távol a gyermekektől a szülők, legyen ez mobiltelefon, tablet, vagy a televízió” – mondta. Hozzátette: legkésőbb 7 óráig vacsorázzanak meg a gyermekek és este igyanak meleg folyadékot, ami ne tea legyen.

„Az idősebb gyermekek olvashatnak lefekvés előtt a kisebbeknek pedig célszerű, ha a szülő olvas valamilyen mesét, ezzel is a nyugalmi állapotát teremti meg a gyermeknek” – mutatott rá. Arról is beszélt portálunknak a gyermekorvos, hogy az iskola megkezdése előtt és után is a szülő mindig mutasson magabiztosságot a gyermek felé. „Akkor kell iskolai témáról beszélni, ha a gyermek kérdez, de akkor mindenre kell válaszolni” – húzta alá. Arra is kitért, hogy az iskoláról a szülők beszéljenek természetesen, hiszen ez az élet rendje. Akárcsak a felnőttek esetében, a gyerekek testi-lelki jóllétéhez is elengedhetetlen a megfelelő alvás: testi, szellemi és érzelmi fejlődésüket is alapvetően befolyásolja, mennyi alváshoz jutnak, és képesek-e zavartalanul átaludni az éjszakát.

Komoly zavart okozhat a kialvatlanság

Más egészségi problémákkal is összefüggésbe hozták a gyerekkori késői lefekvést: több kutatás is úgy találta, hogy azok a nagycsoportos korú gyerekek, akik nem jutnak megfelelő alváshoz, később kétszer hajlamosabbak az elhízásra, mint időben lefekvő és jól alvó társaik. A jelenség pontos okait egyelőre homály fedi – egyesek szerint minél tovább maradnak fent a gyerekek, annál több lehetőségük van az esti nassolásra, mások komplexebb okokkal, a test sejtes és hormonális működésével magyarázzák az összefüggést. A szervezet alvást szabályozó belső órája ugyanis fontos szerepet játszik a glükóz lebontásában és a test energia-egyensúlyának fenntartásában, és a rossz és túlságosan kevés alvás felboríthatja ezeket a folyamatokat.

Kihathat a jövőre is

A legfrissebb kutatások szerint 3-tól 6-7 éves korig tartó úgynevezett második kisgyerekkor a személyiségfejlődés szempontjából rendkívül fontos életszakasz, ekkor alakulnak ugyanis ki azok a szokások, amelyek egész hátralévő életükben elkísérik a gyerekeket. Ezért is elengedhetetlen ebben az életkorban a megfelelő alvási szokások kialakítása, hiszen a kicsik jövőbeli egészségét, érzelmi és fizikai jóllétét áshatja alá, ha hozzászokik a rossz alváshoz.